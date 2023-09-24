24 сентября 2023

Трюдо: Зеленского в парламенте Канады ждал сюрприз

Трюдо: Зеленский не знал о приглашении в парламент украинского бойца дивизии СС
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский не знал о присутствии в парламенте Канады бойца дивизии СС, заявил Джастин Трюдо Фото:

Делегация украинского президента Владимира Зеленского не была в курсе приглашения бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в Парламент Канады. Власти Оттавы также не знали об этом. Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании Ярослава Хунки в парламент Канады», — передает слова Джастина Трюдо РИА Новости. При этом извиняться за скандал премьер-министр Канады не стал.

Ярослав Хунка бывший участник добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Дивизия формировалась из украинских националистов и воевала против Красной армии.

Ранее Хунку заметили на приветствии Владимира Зеленского в парламенте Канады. Президент Украины поприветствовал бывшего бойца дивизии СС поднятым вверх сжатым кулаком, передает RT.

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Делегация украинского президента Владимира Зеленского не была в курсе приглашения бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в Парламент Канады. Власти Оттавы также не знали об этом. Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании Ярослава Хунки в парламент Канады», — передает слова Джастина Трюдо РИА Новости. При этом извиняться за скандал премьер-министр Канады не стал. Ярослав Хунка бывший участник добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Дивизия формировалась из украинских националистов и воевала против Красной армии. Ранее Хунку заметили на приветствии Владимира Зеленского в парламенте Канады. Президент Украины поприветствовал бывшего бойца дивизии СС поднятым вверх сжатым кулаком, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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