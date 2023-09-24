Трюдо: Зеленского в парламенте Канады ждал сюрприз Трюдо: Зеленский не знал о приглашении в парламент украинского бойца дивизии СС 25 сентября 2023 в 04:14 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский не знал о присутствии в парламенте Канады бойца дивизии СС, заявил Джастин Трюдо Фото: Официальный сайт президента Украины Делегация украинского президента Владимира Зеленского не была в курсе приглашения бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в Парламент Канады. Власти Оттавы также не знали об этом. Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании Ярослава Хунки в парламент Канады», — передает слова Джастина Трюдо РИА Новости. При этом извиняться за скандал премьер-министр Канады не стал. Ярослав Хунка бывший участник добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Дивизия формировалась из украинских националистов и воевала против Красной армии. Ранее Хунку заметили на приветствии Владимира Зеленского в парламенте Канады. Президент Украины поприветствовал бывшего бойца дивизии СС поднятым вверх сжатым кулаком, передает RT. Делегация украинского президента Владимира Зеленского не была в курсе приглашения бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в Парламент Канады. Власти Оттавы также не знали об этом. Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании Ярослава Хунки в парламент Канады», — передает слова Джастина Трюдо РИА Новости. При этом извиняться за скандал премьер-министр Канады не стал. Ярослав Хунка бывший участник добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Дивизия формировалась из украинских националистов и воевала против Красной армии. Ранее Хунку заметили на приветствии Владимира Зеленского в парламенте Канады. Президент Украины поприветствовал бывшего бойца дивизии СС поднятым вверх сжатым кулаком, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям