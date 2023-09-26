Прокуратура проверит информацию о червях в компоте в школе Челябинска

26 сентября 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Челябинска проверит информацию о червивом компоте, который якобы подавали учащимся в образовательном центре №5. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой города Челябинска организована проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся Образовательного центра №5. По результатам проверки в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. URA.RU направило запрос в образовательный центр. Ответ будет опубликован после получения. Фотку компота с червями выложили в сеть родители учеников. Они просят разобраться с поставщиком питания. Они убеждены, что качество должно расти пропорционально стоимости питания, а не наоборот.

Прокуратура Челябинска проверит информацию о червивом компоте, который якобы подавали учащимся в образовательном центре №5. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой города Челябинска организована проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся Образовательного центра №5. По результатам проверки в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. URA.RU направило запрос в образовательный центр. Ответ будет опубликован после получения. Фотку компота с червями выложили в сеть родители учеников. Они просят разобраться с поставщиком питания. Они убеждены, что качество должно расти пропорционально стоимости питания, а не наоборот.