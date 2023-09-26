Прокуратура проверит информацию о червях в компоте в школе Челябинска

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства Фото:

Прокуратура Челябинска проверит информацию о червивом компоте, который якобы подавали учащимся в образовательном центре №5. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой города Челябинска организована проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся Образовательного центра №5. По результатам проверки в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

URA.RU направило запрос в образовательный центр. Ответ будет опубликован после получения.

Фотку компота с червями выложили в сеть родители учеников. Они просят разобраться с поставщиком питания. Они убеждены, что качество должно расти пропорционально стоимости питания, а не наоборот.

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Прокуратура Челябинска проверит информацию о червивом компоте, который якобы подавали учащимся в образовательном центре №5. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой города Челябинска организована проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся Образовательного центра №5. По результатам проверки в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. URA.RU направило запрос в образовательный центр. Ответ будет опубликован после получения. Фотку компота с червями выложили в сеть родители учеников. Они просят разобраться с поставщиком питания. Они убеждены, что качество должно расти пропорционально стоимости питания, а не наоборот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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