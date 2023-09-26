Силовики задержали тюменца, подозреваемого в серии мошенничеств

Тюменцу грозит до шести лет тюрьмы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области полицейские задержали курьера мошеннической схемы «ваш родственник стал участником ДТП». В пресс-службе областного управления МВД сообщили, что тюменец причастен к шести преступным эпизодам.

«В УМВД России по городу Тюмени обратились граждане, которые стали жертвами мошенников. Потерпевшим звонили неизвестные и сообщали, что их родственник попал в серьезное ДТП и для урегулирования ситуации необходимо заплатить крупную денежную сумму», — говорится в релизе на официальном сайте областного УМВД РФ. Оперативники установили личность курьера. Им оказался 26-летний житель Тюмени. Злоумышленник задержан.

Полицейские выяснили, что мужчина причастен к шести преступным эпизодам. Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей. Тюменец признался в содеянном. Сейчас ему грозит до шести лет тюрьмы.