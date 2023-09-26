26 сентября 2023

Силовики задержали тюменца, подозреваемого в серии мошенничеств

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Тюменцу грозит до шести лет тюрьмы Фото:

В Тюменской области полицейские задержали курьера мошеннической схемы «ваш родственник стал участником ДТП». В пресс-службе областного управления МВД сообщили, что тюменец причастен к шести преступным эпизодам.

«В УМВД России по городу Тюмени обратились граждане, которые стали жертвами мошенников. Потерпевшим звонили неизвестные и сообщали, что их родственник попал в серьезное ДТП и для урегулирования ситуации необходимо заплатить крупную денежную сумму», — говорится в релизе на официальном сайте областного УМВД РФ. Оперативники установили личность курьера. Им оказался 26-летний житель Тюмени. Злоумышленник задержан.

Полицейские выяснили, что мужчина причастен к шести преступным эпизодам. Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей. Тюменец признался в содеянном. Сейчас ему грозит до шести лет тюрьмы.

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В Тюменской области полицейские задержали курьера мошеннической схемы «ваш родственник стал участником ДТП». В пресс-службе областного управления МВД сообщили, что тюменец причастен к шести преступным эпизодам. «В УМВД России по городу Тюмени обратились граждане, которые стали жертвами мошенников. Потерпевшим звонили неизвестные и сообщали, что их родственник попал в серьезное ДТП и для урегулирования ситуации необходимо заплатить крупную денежную сумму», — говорится в релизе на официальном сайте областного УМВД РФ. Оперативники установили личность курьера. Им оказался 26-летний житель Тюмени. Злоумышленник задержан. Полицейские выяснили, что мужчина причастен к шести преступным эпизодам. Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей. Тюменец признался в содеянном. Сейчас ему грозит до шести лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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