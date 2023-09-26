Жители ХМАО заплатили в фонд капремонта больше 100% взносов

Югорский фонд капремонта собрал 100,24% взносов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО Югорский фонд капремонта собрал 100,24% взносов. Об этом на заседании думского комитета по предпринимательству сообщил его директор Андрей Бойко, передает корреспондент URA.RU.

«Уровень собираемости взносов второй год подряд — свыше ста процентов. За 2022 год в отношении фондоформирующих ФКР на счете регоператоров по методике Минстроя составил 100,24%, что выше 2,9% общероссийского показателя. Это третье место по УрФО», — заявил Бойко.

По словам директора фонда, задолженность на 2022 год составила 1 миллиард 690 миллионов рублей. По данным на 2021 год, она составляла 1,777 миллиарда.

Ранее URA.RU писало, что депстрой и ЖКК ХМАО вышел с инициативой сократить сроки выплаты по капремонту новостроек с пяти лет до трех. По словам Бойко, это позволило бы увеличить собираемость к тому моменту, когда дому понадобиться серьезный ремонт или замена коммуникаций. Инициативу заблокировала губернатор ХМАО Наталья Комарова.