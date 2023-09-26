26 сентября 2023

Жители ХМАО заплатили в фонд капремонта больше 100% взносов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, ремонт здания, капремонт, ремонт фасада, строительные краны
Югорский фонд капремонта собрал 100,24% взносов Фото:

В ХМАО Югорский фонд капремонта собрал 100,24% взносов. Об этом на заседании думского комитета по предпринимательству сообщил его директор Андрей Бойко, передает корреспондент URA.RU.

«Уровень собираемости взносов второй год подряд — свыше ста процентов. За 2022 год в отношении фондоформирующих ФКР на счете регоператоров по методике Минстроя составил 100,24%, что выше 2,9% общероссийского показателя. Это третье место по УрФО», — заявил Бойко.

По словам директора фонда, задолженность на 2022 год составила 1 миллиард 690 миллионов рублей. По данным на 2021 год, она составляла 1,777 миллиарда.

Ранее URA.RU писало, что депстрой и ЖКК ХМАО вышел с инициативой сократить сроки выплаты по капремонту новостроек с пяти лет до трех. По словам Бойко, это позволило бы увеличить собираемость к тому моменту, когда дому понадобиться серьезный ремонт или замена коммуникаций. Инициативу заблокировала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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В ХМАО Югорский фонд капремонта собрал 100,24% взносов. Об этом на заседании думского комитета по предпринимательству сообщил его директор Андрей Бойко, передает корреспондент URA.RU. «Уровень собираемости взносов второй год подряд — свыше ста процентов. За 2022 год в отношении фондоформирующих ФКР на счете регоператоров по методике Минстроя составил 100,24%, что выше 2,9% общероссийского показателя. Это третье место по УрФО», — заявил Бойко. По словам директора фонда, задолженность на 2022 год составила 1 миллиард 690 миллионов рублей. По данным на 2021 год, она составляла 1,777 миллиарда. Ранее URA.RU писало, что депстрой и ЖКК ХМАО вышел с инициативой сократить сроки выплаты по капремонту новостроек с пяти лет до трех. По словам Бойко, это позволило бы увеличить собираемость к тому моменту, когда дому понадобиться серьезный ремонт или замена коммуникаций. Инициативу заблокировала губернатор ХМАО Наталья Комарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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