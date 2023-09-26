Челябинские медики в четыре раза уменьшили компенсацию за смерть пациентки

26 сентября 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил требования пострадавшей семьи частично Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске родные умершей после пластической операции Юлии Бакиевой из Сургута потребовали в суде компенсацию от медиков. В компании «Медеор» посчитали исковую сумму в 9 млн рублей завышенной и в ходе судебных разбирательств сумели снизить сумму иска более чем в четыре раза, сообщил URA.RU представитель семьи Бакиевых. «В исковых требованиях родственники (супруг и дочь умершей Юлии Бакиевой) просили суд взыскать с медцентра „Медеор“, и городской больницы №6, куда на скорой пациентку привезли накануне смерти, сумму в размере 9 миллионов рублей. В Тракторозаводском районном суде 25 сентября потерпевшим назначили компенсацию в размере 2,2 миллиона рублей», — сообщила адвокат семьи Елена Цыпина. По словам супруга покойной Гани Бакиева, посоле случившегося, никто из руководства персонала медцентра «Медеор» и «ГКБ №6» семье не позвонил, не выразил сожаление и не извинился. Когда семья подала иск о компенсации морального вреда им предложили всего 50 тыс. рублей. Согласно акту судебно-медицинского исследования №5200 непосредственной причиной смерти пациентки явились осложнения, возникшего в результате пластической операции. У женщины возникли обширные некрозы подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани. «Неверная оценка состояния Юлии Бакиевой привела к невозможности даже экстренных мероприятий. И возврату ее в то состояние, в котором она была до операции», — подчеркивает адвокат Цыпина. Житель Сургута Юлия Бакиева обратилась в челябинский медцентр «Медеор» для коррекции фигуры в ноябре 2020 года. Не выявив противопоказаний пациентку прооперировали. Ей были выполнены липосакция живота, талии, спины, поясничной области, липофилинг ягодиц и глубокий пилинг нижних век. Первые звоночки о том, что с организмом Юлии Бакиевой что-то не так, начались уже на следующие сутки после проведенной операции. У женщины повысилась температура, которую сотрудники медцентра попытались сбить путем большой дозировки препаратов. Затем пациентке стало сложно дышать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске родные умершей после пластической операции Юлии Бакиевой из Сургута потребовали в суде компенсацию от медиков. В компании «Медеор» посчитали исковую сумму в 9 млн рублей завышенной и в ходе судебных разбирательств сумели снизить сумму иска более чем в четыре раза, сообщил URA.RU представитель семьи Бакиевых. «В исковых требованиях родственники (супруг и дочь умершей Юлии Бакиевой) просили суд взыскать с медцентра „Медеор“, и городской больницы №6, куда на скорой пациентку привезли накануне смерти, сумму в размере 9 миллионов рублей. В Тракторозаводском районном суде 25 сентября потерпевшим назначили компенсацию в размере 2,2 миллиона рублей», — сообщила адвокат семьи Елена Цыпина. По словам супруга покойной Гани Бакиева, посоле случившегося, никто из руководства персонала медцентра «Медеор» и «ГКБ №6» семье не позвонил, не выразил сожаление и не извинился. Когда семья подала иск о компенсации морального вреда им предложили всего 50 тыс. рублей. Согласно акту судебно-медицинского исследования №5200 непосредственной причиной смерти пациентки явились осложнения, возникшего в результате пластической операции. У женщины возникли обширные некрозы подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани. «Неверная оценка состояния Юлии Бакиевой привела к невозможности даже экстренных мероприятий. И возврату ее в то состояние, в котором она была до операции», — подчеркивает адвокат Цыпина. Житель Сургута Юлия Бакиева обратилась в челябинский медцентр «Медеор» для коррекции фигуры в ноябре 2020 года. Не выявив противопоказаний пациентку прооперировали. Ей были выполнены липосакция живота, талии, спины, поясничной области, липофилинг ягодиц и глубокий пилинг нижних век. Первые звоночки о том, что с организмом Юлии Бакиевой что-то не так, начались уже на следующие сутки после проведенной операции. У женщины повысилась температура, которую сотрудники медцентра попытались сбить путем большой дозировки препаратов. Затем пациентке стало сложно дышать.