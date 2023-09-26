Зеленский поможет насильникам и наркодельцам избежать тюремного заключения

Зеленский ввел пробационный надзор на Украине

27 сентября 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Зеленский подписал закон о новом виде уголовного наказания Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый вид уголовного наказания — пробационный надзор, который позволит насильникам и наркодельцам избежать тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции. «Президент Украины подписал закон „О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины“. <…> За некоторые преступления будут наказывать пробационным надзором. <…> Некоторым категориям правонарушителей удастся избежать тюрьмы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Новый вид наказания будет применяться за совершение следующих преступлений: принуждение к вступлению в половую связь, заражение вирусом иммунодефицита человека, посев и выращивание снотворного мака и конопли, умышленное нанесение телесных повреждений, бытовое насилие, эксплуатация детей и другие. Всего перечень содержит 29 уголовно — наказуемых деяний. При пробационном надзоре осужденный должен отмечаться по месту регистрации, а в случае переезда уведомить об этом полицию, запрещено покидать Украину. В некоторых случаях на преступника могут надеть электронный браслет. Если эти условия не будут соблюдаться, то новый вид наказания будет заменен на реальное тюремное заключение до трех лет. Изменения вступят в силу через шесть месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый вид уголовного наказания — пробационный надзор, который позволит насильникам и наркодельцам избежать тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции. «Президент Украины подписал закон „О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины“. <…> За некоторые преступления будут наказывать пробационным надзором. <…> Некоторым категориям правонарушителей удастся избежать тюрьмы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Новый вид наказания будет применяться за совершение следующих преступлений: принуждение к вступлению в половую связь, заражение вирусом иммунодефицита человека, посев и выращивание снотворного мака и конопли, умышленное нанесение телесных повреждений, бытовое насилие, эксплуатация детей и другие. Всего перечень содержит 29 уголовно — наказуемых деяний. При пробационном надзоре осужденный должен отмечаться по месту регистрации, а в случае переезда уведомить об этом полицию, запрещено покидать Украину. В некоторых случаях на преступника могут надеть электронный браслет. Если эти условия не будут соблюдаться, то новый вид наказания будет заменен на реальное тюремное заключение до трех лет. Изменения вступят в силу через шесть месяцев.