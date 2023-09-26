В Екатеринбурге люди в форме заковали мужчину в наручники. Видео

27 сентября 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

На мужчину одели наручники возле алкомаркета на улице Академика Парина, 38 Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге, предположительно, сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) Академического района задержали мужчину и одели на него наручники. Инцидент произошел рядом с алкомаркетом. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Предположительно, сотрудники ГБР Академического района задержали мужчину и одели на него наручники. Это произошло примерно в три часа ночи 27 сентября возле алкомаркета в доме на улице Академика Парина, 38», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу управляющей компании «Академический» и в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответы не поступили.

В Екатеринбурге, предположительно, сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) Академического района задержали мужчину и одели на него наручники. Инцидент произошел рядом с алкомаркетом. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Предположительно, сотрудники ГБР Академического района задержали мужчину и одели на него наручники. Это произошло примерно в три часа ночи 27 сентября возле алкомаркета в доме на улице Академика Парина, 38», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу управляющей компании «Академический» и в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответы не поступили.