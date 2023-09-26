В Екатеринбурге, предположительно, сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) Академического района задержали мужчину и одели на него наручники. Инцидент произошел рядом с алкомаркетом. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«Предположительно, сотрудники ГБР Академического района задержали мужчину и одели на него наручники. Это произошло примерно в три часа ночи 27 сентября возле алкомаркета в доме на улице Академика Парина, 38», — рассказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу управляющей компании «Академический» и в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответы не поступили.
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