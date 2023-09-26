26 сентября 2023

В Екатеринбурге люди в форме заковали мужчину в наручники. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция, спецсредства, наручники
На мужчину одели наручники возле алкомаркета на улице Академика Парина, 38 Фото:

В Екатеринбурге, предположительно, сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) Академического района задержали мужчину и одели на него наручники. Инцидент произошел рядом с алкомаркетом. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Предположительно, сотрудники ГБР Академического района задержали мужчину и одели на него наручники. Это произошло примерно в три часа ночи 27 сентября возле алкомаркета в доме на улице Академика Парина, 38», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу управляющей компании «Академический» и в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответы не поступили.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге, предположительно, сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) Академического района задержали мужчину и одели на него наручники. Инцидент произошел рядом с алкомаркетом. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Предположительно, сотрудники ГБР Академического района задержали мужчину и одели на него наручники. Это произошло примерно в три часа ночи 27 сентября возле алкомаркета в доме на улице Академика Парина, 38», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу управляющей компании «Академический» и в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...