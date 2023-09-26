26 сентября 2023

В центре Тюмени отключат два светофора

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские платные парковки. Пермь, светофор, светофор не работает, гостиница прикамье
Светофоры отключат из-за плановых работ на сетях электроснабжения Фото:

В центре Тюмени 27 сентября будут выключены светофоры на перекрестках улиц Запольной и Достоевского, а также улиц Ленина и Челюскинцев. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

«В центре Тюмени 27 сентября с 9:00 до 17:00 будут выключены светофоры на пересечениях улиц Запольной и Достоевского, а также Ленина и Челюскинцев», — цитирует сообщение пресс-службы издание «Тюменская область сегодня». Отключения произойдут из-за плановых работ на сетях электроснабжения.

Водителей призывают быть внимательнее. Во избежание пробок тюменцам рекомендуется заранее продумать свой маршрут.

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В центре Тюмени 27 сентября будут выключены светофоры на перекрестках улиц Запольной и Достоевского, а также улиц Ленина и Челюскинцев. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс». «В центре Тюмени 27 сентября с 9:00 до 17:00 будут выключены светофоры на пересечениях улиц Запольной и Достоевского, а также Ленина и Челюскинцев», — цитирует сообщение пресс-службы издание «Тюменская область сегодня». Отключения произойдут из-за плановых работ на сетях электроснабжения. Водителей призывают быть внимательнее. Во избежание пробок тюменцам рекомендуется заранее продумать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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