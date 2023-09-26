В центре Тюмени отключат два светофора

Светофоры отключат из-за плановых работ на сетях электроснабжения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В центре Тюмени 27 сентября будут выключены светофоры на перекрестках улиц Запольной и Достоевского, а также улиц Ленина и Челюскинцев. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

«В центре Тюмени 27 сентября с 9:00 до 17:00 будут выключены светофоры на пересечениях улиц Запольной и Достоевского, а также Ленина и Челюскинцев», — цитирует сообщение пресс-службы издание «Тюменская область сегодня». Отключения произойдут из-за плановых работ на сетях электроснабжения.

Водителей призывают быть внимательнее. Во избежание пробок тюменцам рекомендуется заранее продумать свой маршрут.