«Ростех» поставил Нижнему Тагилу новые трамваи полностью из российских запчастей

27 сентября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Трамваи полностью состоят из российских комплектующих, пояснили в «Ростехе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский завод транспортного машиностроения (входит в «Ростех») поставил Нижнему Тагилу (Свердловская область) 12 новых трамваев. Они полностью состоят из российских комплектующих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Ростеха». «Мы завершили поставку партии из 12 новых вагонов в Нижний Тагил в рамках контракта 2022 года. Они на 100% состоят из российских комплектующих и отвечают всем современным требованиям. Водители уже оценили эргономичность кабины и ее обзорность, а пассажиры — комфорт салона», — говорится в сообщении. Вагоны новых трамваев оснащены вентиляцией, системой обогрева салона и видеонаблюдением. Кроме этого общественный транспорт оборудован пандусом для инвалидов-колясочников и специальной кнопкой для связи с водителем. В Нижний Тагил 25 июля привезли новый трамвайный вагон, произведенный екатеринбургским заводом «Уралтрансмаш». Он стал одним из 12 трамваев, которые должны были поставить в город. Общая стоимость контракта составляла 832 миллиона рублей. Фото: пресс-служба «Ростеха» Фото: пресс-служба «Ростеха» Фото: пресс-служба «Ростеха» Фото: пресс-служба «Ростеха»

Уральский завод транспортного машиностроения (входит в «Ростех») поставил Нижнему Тагилу (Свердловская область) 12 новых трамваев. Они полностью состоят из российских комплектующих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Ростеха». «Мы завершили поставку партии из 12 новых вагонов в Нижний Тагил в рамках контракта 2022 года. Они на 100% состоят из российских комплектующих и отвечают всем современным требованиям. Водители уже оценили эргономичность кабины и ее обзорность, а пассажиры — комфорт салона», — говорится в сообщении. Вагоны новых трамваев оснащены вентиляцией, системой обогрева салона и видеонаблюдением. Кроме этого общественный транспорт оборудован пандусом для инвалидов-колясочников и специальной кнопкой для связи с водителем. В Нижний Тагил 25 июля привезли новый трамвайный вагон, произведенный екатеринбургским заводом «Уралтрансмаш». Он стал одним из 12 трамваев, которые должны были поставить в город. Общая стоимость контракта составляла 832 миллиона рублей.