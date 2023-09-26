26 сентября 2023

«Ростех» поставил Нижнему Тагилу новые трамваи полностью из российских запчастей

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай. Нижний Тагил, город нижний тагил, трамвай, электрический транспорт
Трамваи полностью состоят из российских комплектующих, пояснили в «Ростехе» Фото:

Уральский завод транспортного машиностроения (входит в «Ростех») поставил Нижнему Тагилу (Свердловская область) 12 новых трамваев. Они полностью состоят из российских комплектующих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Мы завершили поставку партии из 12 новых вагонов в Нижний Тагил в рамках контракта 2022 года. Они на 100% состоят из российских комплектующих и отвечают всем современным требованиям. Водители уже оценили эргономичность кабины и ее обзорность, а пассажиры — комфорт салона», — говорится в сообщении.

Вагоны новых трамваев оснащены вентиляцией, системой обогрева салона и видеонаблюдением. Кроме этого общественный транспорт оборудован пандусом для инвалидов-колясочников и специальной кнопкой для связи с водителем.

В Нижний Тагил 25 июля привезли новый трамвайный вагон, произведенный екатеринбургским заводом «Уралтрансмаш». Он стал одним из 12 трамваев, которые должны были поставить в город. Общая стоимость контракта составляла 832 миллиона рублей.

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Уральский завод транспортного машиностроения (входит в «Ростех») поставил Нижнему Тагилу (Свердловская область) 12 новых трамваев. Они полностью состоят из российских комплектующих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Ростеха». «Мы завершили поставку партии из 12 новых вагонов в Нижний Тагил в рамках контракта 2022 года. Они на 100% состоят из российских комплектующих и отвечают всем современным требованиям. Водители уже оценили эргономичность кабины и ее обзорность, а пассажиры — комфорт салона», — говорится в сообщении. Вагоны новых трамваев оснащены вентиляцией, системой обогрева салона и видеонаблюдением. Кроме этого общественный транспорт оборудован пандусом для инвалидов-колясочников и специальной кнопкой для связи с водителем. В Нижний Тагил 25 июля привезли новый трамвайный вагон, произведенный екатеринбургским заводом «Уралтрансмаш». Он стал одним из 12 трамваев, которые должны были поставить в город. Общая стоимость контракта составляла 832 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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