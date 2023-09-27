Российских пилотов хотят отучить от посадок в поле

Авиакомпании должны будут обучить пилотов действиям в случае отказа шасси самолета Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Росавиация классифицировала аварийную посадку самолета А-320 «Уральских авиалиний» на поле в Новосибирской области как «серьезный инцидент». В связи с этим авиакомпаниям были отправлены рекомендации о дополнительном обучении пилотов в случае отказа системы уборки шасси.

«Росавиация уже распространила по авиакомпаниям рекомендации о дополнительном обучении их летчиков действиям в случае отказа системы уборки шасси самолета», — сообщает « Коммерсант ». Там добавили, что российская авиационная организация классифицировала недавнюю аварийную посадку пассажирского самолета «Уральских авиалиний» на поле в Новосибирской области как «серьезный инцидент».

Главное требование рекомендаций состоит в том, чтобы пилоты правильно рассчитывали остаток топлива, учитывая расход, и принимали решение об уходе на запасной аэродром только после этого. В своем бюллетене Росавиация также потребовала, чтобы руководство авиакомпаний обеспечило соблюдение «Общих правил подготовки к полетам», учитывая возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и другие факторы, заключили в газете.

Ранее лайнер «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском из-за отказа гидросистемы. На борту находились 159 пассажиров, но никто не пострадал. Подробности события можно найти в сюжете URA.RU. В авиакомпании сообщили, что экипаж лайнера Airbus A320 рейса Сочи — Омск продемонстрировал слаженные действия при аварийной посадке. Благодаря их профессионализму удалось избежать трагических последствий, передает А42.