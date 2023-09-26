В Свердловской области машину разорвало на части после аварии. Фото

27 сентября 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

В машине находились три человека Фото: Илья Московец © URA.RU Утром 27 сентября в Серове Свердловской области ВАЗ-21093 разорвало на части после аварии. Врачи увезли в больницу одного пассажира, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Около 05:00 в Серове по улице Углежогов водитель ВАЗ-21093 врезался в фонарный столб. После удара авто разорвало на части, пассажира увезли в больницу», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В машине находились три человека. Они, по данным ведомства, были пьяными. Силовики организовали проверку по данному происшествию. Водитель врезался в фонарный столб Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» [https://t.me/gibdd_66] Одного пассажира увезли на скорой Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» [https://t.me/gibdd_66]

Утром 27 сентября в Серове Свердловской области ВАЗ-21093 разорвало на части после аварии. Врачи увезли в больницу одного пассажира, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Около 05:00 в Серове по улице Углежогов водитель ВАЗ-21093 врезался в фонарный столб. После удара авто разорвало на части, пассажира увезли в больницу», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В машине находились три человека. Они, по данным ведомства, были пьяными. Силовики организовали проверку по данному происшествию.