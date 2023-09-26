26 сентября 2023

В Свердловской области машину разорвало на части после аварии. Фото

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, камера видеонаблюдения, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, жезл дпс, дорожная безопасность, dozor
В машине находились три человека Фото:

Утром 27 сентября в Серове Свердловской области ВАЗ-21093 разорвало на части после аварии. Врачи увезли в больницу одного пассажира, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Около 05:00 в Серове по улице Углежогов водитель ВАЗ-21093 врезался в фонарный столб. После удара авто разорвало на части, пассажира увезли в больницу», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

В машине находились три человека. Они, по данным ведомства, были пьяными. Силовики организовали проверку по данному происшествию.

Водитель врезался в фонарный столб
Водитель врезался в фонарный столб
Фото:
Одного пассажира увезли на скорой
Одного пассажира увезли на скорой
Фото:

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Утром 27 сентября в Серове Свердловской области ВАЗ-21093 разорвало на части после аварии. Врачи увезли в больницу одного пассажира, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Около 05:00 в Серове по улице Углежогов водитель ВАЗ-21093 врезался в фонарный столб. После удара авто разорвало на части, пассажира увезли в больницу», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В машине находились три человека. Они, по данным ведомства, были пьяными. Силовики организовали проверку по данному происшествию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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