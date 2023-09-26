В машине находились три человека
Утром 27 сентября в Серове Свердловской области ВАЗ-21093 разорвало на части после аварии. Врачи увезли в больницу одного пассажира, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Около 05:00 в Серове по улице Углежогов водитель ВАЗ-21093 врезался в фонарный столб. После удара авто разорвало на части, пассажира увезли в больницу», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
В машине находились три человека. Они, по данным ведомства, были пьяными. Силовики организовали проверку по данному происшествию.
Водитель врезался в фонарный столб
Одного пассажира увезли на скорой
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