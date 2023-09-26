Житель Хабаровска устроил дебош и бросался долларами в Кольцово. Видео

27 сентября 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Мужчина не задекларировал деньги и в ярости стал бросаться валютой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Хабаровска устроил дебош и бросался деньгами в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) во время осмотра сумки с вещами. Мужчина улетал в Дубай, но «забыл» задекларировать крупную сумму валюты. За оскорбление таможенника в отношении пассажира возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в Уральской таможне. «Мужчина улетал из Екатеринбурга в Дубай, прошел в „зеленый коридор“, где его попросили предъявить для осмотра сумку с вещами. Оказалось, что у жителя Хабаровска при себе были 10 тысяч долларов США и 2 100 рублей. Инспектор начал составлять протокол об административном правонарушении по факту недекларирования наличных денежных средств, пообещав пассажиру, что это не займет много времени и тот успеет на рейс», — рассказали в таможне. Однако мужчина отреагировал на происходящее агрессивно: начал бросаться деньгами, нецензурно выражаться и оскорблять таможенного инспектора в присутствии коллег и других туристов, вылетавших в Дубай. Свидетелями этого дебоша стали, в том числе и дети. «Сотрудники Линейного отдела МВД РФ в аэропорту Кольцово задержали гражданина на 48 часов для оформления документов. В Дубай пассажир не улетел. В отношении хабаровчанина возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», — добавили в таможне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Хабаровска устроил дебош и бросался деньгами в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) во время осмотра сумки с вещами. Мужчина улетал в Дубай, но «забыл» задекларировать крупную сумму валюты. За оскорбление таможенника в отношении пассажира возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в Уральской таможне. «Мужчина улетал из Екатеринбурга в Дубай, прошел в „зеленый коридор“, где его попросили предъявить для осмотра сумку с вещами. Оказалось, что у жителя Хабаровска при себе были 10 тысяч долларов США и 2 100 рублей. Инспектор начал составлять протокол об административном правонарушении по факту недекларирования наличных денежных средств, пообещав пассажиру, что это не займет много времени и тот успеет на рейс», — рассказали в таможне. Однако мужчина отреагировал на происходящее агрессивно: начал бросаться деньгами, нецензурно выражаться и оскорблять таможенного инспектора в присутствии коллег и других туристов, вылетавших в Дубай. Свидетелями этого дебоша стали, в том числе и дети. «Сотрудники Линейного отдела МВД РФ в аэропорту Кольцово задержали гражданина на 48 часов для оформления документов. В Дубай пассажир не улетел. В отношении хабаровчанина возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», — добавили в таможне.