26 сентября 2023

«Уральские авиалинии» рискуют остаться без лайнеров из-за задержки средств ФНБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Компания до сих пор не получила средства на выкуп лизинговых лайнеров Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» до сих пор не получили средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые необходимы для выкупа лайнеров у иностранных лизингодателей. При этом, по данным источника, лицензии на проведение выплат действительны до конца сентября.

«„Уральские авиалинии“ до сих пор не смогли рассчитаться с западными лизингодателями за самолеты. Лицензии OFAC на проведение выплат действительны до конца сентября, средства из ФНБ до сих пор не поступили», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. По их данным, в такой же ситуации находится и авиакомпания iFly.

Речь, по данным издания, идет о сумме в размере 50 млрд рублей, которые требуются для выкупа 22 самолетов. В авиакомпаниях опасаются просрочки лицензий. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили информацию.

Ранее гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявлял, что на выкуп самолетов, которые находятся в лизинге, потребуется 900 млн рублей. Речь идет о 19 Airbus.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» до сих пор не получили средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые необходимы для выкупа лайнеров у иностранных лизингодателей. При этом, по данным источника, лицензии на проведение выплат действительны до конца сентября. «„Уральские авиалинии“ до сих пор не смогли рассчитаться с западными лизингодателями за самолеты. Лицензии OFAC на проведение выплат действительны до конца сентября, средства из ФНБ до сих пор не поступили», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. По их данным, в такой же ситуации находится и авиакомпания iFly. Речь, по данным издания, идет о сумме в размере 50 млрд рублей, которые требуются для выкупа 22 самолетов. В авиакомпаниях опасаются просрочки лицензий. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили информацию. Ранее гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявлял, что на выкуп самолетов, которые находятся в лизинге, потребуется 900 млн рублей. Речь идет о 19 Airbus.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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