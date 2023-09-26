«Уральские авиалинии» рискуют остаться без лайнеров из-за задержки средств ФНБ

27 сентября 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Компания до сих пор не получила средства на выкуп лизинговых лайнеров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» до сих пор не получили средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые необходимы для выкупа лайнеров у иностранных лизингодателей. При этом, по данным источника, лицензии на проведение выплат действительны до конца сентября. «„Уральские авиалинии“ до сих пор не смогли рассчитаться с западными лизингодателями за самолеты. Лицензии OFAC на проведение выплат действительны до конца сентября, средства из ФНБ до сих пор не поступили», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. По их данным, в такой же ситуации находится и авиакомпания iFly. Речь, по данным издания, идет о сумме в размере 50 млрд рублей, которые требуются для выкупа 22 самолетов. В авиакомпаниях опасаются просрочки лицензий. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили информацию. Ранее гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявлял, что на выкуп самолетов, которые находятся в лизинге, потребуется 900 млн рублей. Речь идет о 19 Airbus.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» до сих пор не получили средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые необходимы для выкупа лайнеров у иностранных лизингодателей. При этом, по данным источника, лицензии на проведение выплат действительны до конца сентября. «„Уральские авиалинии“ до сих пор не смогли рассчитаться с западными лизингодателями за самолеты. Лицензии OFAC на проведение выплат действительны до конца сентября, средства из ФНБ до сих пор не поступили», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. По их данным, в такой же ситуации находится и авиакомпания iFly. Речь, по данным издания, идет о сумме в размере 50 млрд рублей, которые требуются для выкупа 22 самолетов. В авиакомпаниях опасаются просрочки лицензий. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили информацию. Ранее гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявлял, что на выкуп самолетов, которые находятся в лизинге, потребуется 900 млн рублей. Речь идет о 19 Airbus.