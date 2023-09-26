В курганском автобусе засняли извращенца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана рассказала о мужчине, мастурбировавшем в автобусе городского маршрута. Видео с предупреждением она выложила в городском паблике.

«В автобусе 72 <…> на остановке „Керамзитный“ зашел взрослый мужчина. Сел он рядом со мной. Спустя какое-то время он прикрылся портфелем и начал через штаны доставлять себе удовольствие», — пишет автор поста в сообществе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». Происшествие случилось 26 сентября.

По словам женщины, процесс мастурбации происходил в непосредственной близости от нее. Мужчина сидел на соседнем сиденье. Его поступок испугал и возмутил женщину, но она успела незаметно снять действия соседа. «Омерзительная ситуация, о которой молчать нельзя, потому что на моем месте мог оказаться ребенок», — пишет автор анонимного поста.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УМВД региона. В полиции ответили, что зарегистрировали факт в отделе полиции №1 УМВД России по Кургану. «Устанавливаем все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.