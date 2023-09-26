26 сентября 2023

В Кургане заметили извращенца, мастурбировавшего в городском автобусе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, автобусная остановка, автобус, ожидание автобуса, транспортная реформа, пассажир автобуса
В курганском автобусе засняли извращенца Фото:

Жительница Кургана рассказала о мужчине, мастурбировавшем в автобусе городского маршрута. Видео с предупреждением она выложила в городском паблике.

«В автобусе 72 <…> на остановке „Керамзитный“ зашел взрослый мужчина. Сел он рядом со мной. Спустя какое-то время он прикрылся портфелем и начал через штаны доставлять себе удовольствие», — пишет автор поста в сообществе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». Происшествие случилось 26 сентября.

По словам женщины, процесс мастурбации происходил в непосредственной близости от нее. Мужчина сидел на соседнем сиденье. Его поступок испугал и возмутил женщину, но она успела незаметно снять действия соседа. «Омерзительная ситуация, о которой молчать нельзя, потому что на моем месте мог оказаться ребенок», — пишет автор анонимного поста.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УМВД региона. В полиции ответили, что зарегистрировали факт в отделе полиции №1 УМВД России по Кургану. «Устанавливаем все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

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Жительница Кургана рассказала о мужчине, мастурбировавшем в автобусе городского маршрута. Видео с предупреждением она выложила в городском паблике. «В автобусе 72 <…> на остановке „Керамзитный“ зашел взрослый мужчина. Сел он рядом со мной. Спустя какое-то время он прикрылся портфелем и начал через штаны доставлять себе удовольствие», — пишет автор поста в сообществе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». Происшествие случилось 26 сентября. По словам женщины, процесс мастурбации происходил в непосредственной близости от нее. Мужчина сидел на соседнем сиденье. Его поступок испугал и возмутил женщину, но она успела незаметно снять действия соседа. «Омерзительная ситуация, о которой молчать нельзя, потому что на моем месте мог оказаться ребенок», — пишет автор анонимного поста. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УМВД региона. В полиции ответили, что зарегистрировали факт в отделе полиции №1 УМВД России по Кургану. «Устанавливаем все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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