26 сентября 2023

Курган посетило больше туристов из Эстонии, чем из Казахстана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курган чаще посещают туристы из Белоруссии и Эстонии (фото из архива) Фото:

В Курган с туристической целью чаще приезжали жители Белоруссии и Эстонии. Статистические данные озвучила директор библиотечной информационной системы Кургана Людмила Дорофеева на пресс-конференции, посвященной развитию туризма, передает корреспондент URA.RU.

«За 2022 год город Курган посетило 1 151 031 человек. Из зарубежных стран в числе лидеров: Белоруссия (1079 человек), Эстония (855 человек), Узбекистан, Германия, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан. Я даже удивилась, что из Казахстана к нам приезжают меньше с туристической целью, чем из Эстонии или Белоруссии», — отметила Людмила Дорофеева.

Из регионов России в Курган чаще едут жители Курганской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей. В настоящее время в Кургане проходит неделя туризма. В туристско-информационном центре Кургана можно бесплатно отправить открытку с видом города в любой город России.

Ранее URA.RU писало о гастрофестивале «День сырка» в Кургане, который прошел 2 сентября в ЦПКиО. Иногородним туристам в этот день отели и рестораны города предоставляли скидки.

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В Курган с туристической целью чаще приезжали жители Белоруссии и Эстонии. Статистические данные озвучила директор библиотечной информационной системы Кургана Людмила Дорофеева на пресс-конференции, посвященной развитию туризма, передает корреспондент URA.RU. «За 2022 год город Курган посетило 1 151 031 человек. Из зарубежных стран в числе лидеров: Белоруссия (1079 человек), Эстония (855 человек), Узбекистан, Германия, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан. Я даже удивилась, что из Казахстана к нам приезжают меньше с туристической целью, чем из Эстонии или Белоруссии», — отметила Людмила Дорофеева. Из регионов России в Курган чаще едут жители Курганской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей. В настоящее время в Кургане проходит неделя туризма. В туристско-информационном центре Кургана можно бесплатно отправить открытку с видом города в любой город России. Ранее URA.RU писало о гастрофестивале «День сырка» в Кургане, который прошел 2 сентября в ЦПКиО. Иногородним туристам в этот день отели и рестораны города предоставляли скидки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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