Курган чаще посещают туристы из Белоруссии и Эстонии (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган с туристической целью чаще приезжали жители Белоруссии и Эстонии. Статистические данные озвучила директор библиотечной информационной системы Кургана Людмила Дорофеева на пресс-конференции, посвященной развитию туризма, передает корреспондент URA.RU.

«За 2022 год город Курган посетило 1 151 031 человек. Из зарубежных стран в числе лидеров: Белоруссия (1079 человек), Эстония (855 человек), Узбекистан, Германия, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан. Я даже удивилась, что из Казахстана к нам приезжают меньше с туристической целью, чем из Эстонии или Белоруссии», — отметила Людмила Дорофеева.

Из регионов России в Курган чаще едут жители Курганской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей. В настоящее время в Кургане проходит неделя туризма. В туристско-информационном центре Кургана можно бесплатно отправить открытку с видом города в любой город России.

Ранее URA.RU писало о гастрофестивале «День сырка» в Кургане, который прошел 2 сентября в ЦПКиО. Иногородним туристам в этот день отели и рестораны города предоставляли скидки.