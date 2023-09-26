26 сентября 2023

Следователи установят виновников ночного пожара в Салехарде, где погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, огонь, ночь, тушение пожара, вечер
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в Салехарде Фото:

В ЯНАО возбудили уголовное дело по факту гибели трех женщин в ночном пожаре в Салехарде. По результатам следствия будут определены виновные лица и степень их ответственности, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту гибели трех женщин при пожаре. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ в официальном telegram-канале.

Сообщается, что установлены личности погибших. Это три женщины 1972, 1991 и 1992 годов рождения. В настоящее время следствием назначен комплекс экспертиз, по результату которых будет дано заключение о причинах смерти погибших и установлены причины возникновения пожара.

Ранее URA.RU сообщило, что 27 сентября в ночное время загорелся деревянный многоквартирный жилой дом в Салехарде по адресу Чапаева, 36. В пожаре погибло три человека.

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В ЯНАО возбудили уголовное дело по факту гибели трех женщин в ночном пожаре в Салехарде. По результатам следствия будут определены виновные лица и степень их ответственности, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту гибели трех женщин при пожаре. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ в официальном telegram-канале. Сообщается, что установлены личности погибших. Это три женщины 1972, 1991 и 1992 годов рождения. В настоящее время следствием назначен комплекс экспертиз, по результату которых будет дано заключение о причинах смерти погибших и установлены причины возникновения пожара. Ранее URA.RU сообщило, что 27 сентября в ночное время загорелся деревянный многоквартирный жилой дом в Салехарде по адресу Чапаева, 36. В пожаре погибло три человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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