В тюменском микрорайоне открыли новую дорогу

На улице Николая Никитина в Тюмени открыто автомобильное движение

27 сентября 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

В микрорайоне Ново-Патрушево построили полкилометра дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На улице Николая Никитина в микрорайоне Ново-Патрушево открыта новая дорога. Об этом сообщила администрация Тюмени. «В жилом районе Ново-Патрушево было открыто автомобильное движение по улице Николая Никитина. Новая дорога представляет собой двухполосную улицу протяженностью порядка 0,5 км. На объекте было организовано переустройство инженерных коммуникаций, водоотведения (смонтирован коллектор ливневой канализации), проложены кабельные сети связи», — сказано в публикации мэрии. По данным городской администрации, на улице обустроили тротуары и велодорожки. Вдоль проезжей части установлено освещение. Сегодня в Тюмени также отключили несколько светофоров из-за плановых работ на сетях электроснабжения.

На улице Николая Никитина в микрорайоне Ново-Патрушево открыта новая дорога. Об этом сообщила администрация Тюмени. «В жилом районе Ново-Патрушево было открыто автомобильное движение по улице Николая Никитина. Новая дорога представляет собой двухполосную улицу протяженностью порядка 0,5 км. На объекте было организовано переустройство инженерных коммуникаций, водоотведения (смонтирован коллектор ливневой канализации), проложены кабельные сети связи», — сказано в публикации мэрии. По данным городской администрации, на улице обустроили тротуары и велодорожки. Вдоль проезжей части установлено освещение. Сегодня в Тюмени также отключили несколько светофоров из-за плановых работ на сетях электроснабжения.