В Екатеринбурге спустя 19 лет закрывается кондитерская, где меню разрабатывал повар-француз

В Екатеринбурге закрывается кондитерская «Шоко»

27 сентября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

«Шоко» находилось в одном здании с гостиницей «Центральная» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге закрывается кондитерская «Шоко», которая просуществовала на гастрорынке 19 лет, а еще в прошлом году здесь обновлял меню шеф-повар из Франции Маттис Грожан. Об этом представители заведения сообщили в соцсетях. «Более 19 лет ресторан „Шоко“ радовал Екатеринбург хрустящими круассанами, разнообразными десертами, ароматным кофе и французскими блюдами. 30 сентября ресторан завершает свою работу», — заявили в кондитерской. Представители «Шоко» пояснили, что причиной закрытия стали изменения, которые происходят на рынке. Заведение решили адаптировать под новые реалии: вскоре публике представят новую концепцию ресторана. Ранее в Екатеринбурге спустя год работы закрыли заведение московской сети ресторанов японской кухни «Якитория». Заведение считалось первым рестораном франчайзи-сети на Урале, оно находилось на месте прогоревшей бургерной рэпера Тимати Black Star Burger на Вайнера, 12.

В Екатеринбурге закрывается кондитерская «Шоко», которая просуществовала на гастрорынке 19 лет, а еще в прошлом году здесь обновлял меню шеф-повар из Франции Маттис Грожан. Об этом представители заведения сообщили в соцсетях. «Более 19 лет ресторан „Шоко“ радовал Екатеринбург хрустящими круассанами, разнообразными десертами, ароматным кофе и французскими блюдами. 30 сентября ресторан завершает свою работу», — заявили в кондитерской. Представители «Шоко» пояснили, что причиной закрытия стали изменения, которые происходят на рынке. Заведение решили адаптировать под новые реалии: вскоре публике представят новую концепцию ресторана. Ранее в Екатеринбурге спустя год работы закрыли заведение московской сети ресторанов японской кухни «Якитория». Заведение считалось первым рестораном франчайзи-сети на Урале, оно находилось на месте прогоревшей бургерной рэпера Тимати Black Star Burger на Вайнера, 12.