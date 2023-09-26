26 сентября 2023

В Екатеринбурге спустя 19 лет закрывается кондитерская, где меню разрабатывал повар-француз

В Екатеринбурге закрывается кондитерская «Шоко»
© Служба новостей «URA.RU»
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Веранда кофейни Шоко. Необр, шоко
«Шоко» находилось в одном здании с гостиницей «Центральная» Фото:

В Екатеринбурге закрывается кондитерская «Шоко», которая просуществовала на гастрорынке 19 лет, а еще в прошлом году здесь обновлял меню шеф-повар из Франции Маттис Грожан. Об этом представители заведения сообщили в соцсетях.

«Более 19 лет ресторан „Шоко“ радовал Екатеринбург хрустящими круассанами, разнообразными десертами, ароматным кофе и французскими блюдами. 30 сентября ресторан завершает свою работу», — заявили в кондитерской.

Представители «Шоко» пояснили, что причиной закрытия стали изменения, которые происходят на рынке. Заведение решили адаптировать под новые реалии: вскоре публике представят новую концепцию ресторана.

Ранее в Екатеринбурге спустя год работы закрыли заведение московской сети ресторанов японской кухни «Якитория». Заведение считалось первым рестораном франчайзи-сети на Урале, оно находилось на месте прогоревшей бургерной рэпера Тимати Black Star Burger на Вайнера, 12.

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В Екатеринбурге закрывается кондитерская «Шоко», которая просуществовала на гастрорынке 19 лет, а еще в прошлом году здесь обновлял меню шеф-повар из Франции Маттис Грожан. Об этом представители заведения сообщили в соцсетях. «Более 19 лет ресторан „Шоко“ радовал Екатеринбург хрустящими круассанами, разнообразными десертами, ароматным кофе и французскими блюдами. 30 сентября ресторан завершает свою работу», — заявили в кондитерской. Представители «Шоко» пояснили, что причиной закрытия стали изменения, которые происходят на рынке. Заведение решили адаптировать под новые реалии: вскоре публике представят новую концепцию ресторана. Ранее в Екатеринбурге спустя год работы закрыли заведение московской сети ресторанов японской кухни «Якитория». Заведение считалось первым рестораном франчайзи-сети на Урале, оно находилось на месте прогоревшей бургерной рэпера Тимати Black Star Burger на Вайнера, 12.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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