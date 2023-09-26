В Кургане перед открытием Чеховского моста перенастроят светофор

В Кургане настроят светофор перед открытием моста после ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганском перекрестке возле моста, который планируют открыть после реконструкции, скорректируют работу светофора. О работах рассказали в городском управлении дорожного хозяйства и благоустройства Кургана.

«Запланирована корректировка режима работы светофорной сигнализации на пересечении Мостостроителей — Галкинский переезд», — сообщает паблик управления в соцсети «ВКонтакте». Перестройка светофора на перекрестке у спуска с Чеховского путепровода пройдет 28 сентября.

Ранее власти заявляли, что Чеховский мост, соединяющий запад города с Заозерным и Северным микрорайоном, собираются открыть после реконструкции. Сделать это пообещали в сентябре.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков рассказал, что Чеховский мост откроется 28 сентября. По контракту подрядчик должен сдать мост до конца декабря 2023 года. Работы на нем начались в феврале, полностью мост закрыли в начале марта.