26 сентября 2023

В Кургане перед открытием Чеховского моста перенастроят светофор

© Служба новостей «URA.RU»
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Галкинский переезд. Курган, знак, дорожные работы, ремонт, светофор, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
В Кургане настроят светофор перед открытием моста после ремонта Фото:

На курганском перекрестке возле моста, который планируют открыть после реконструкции, скорректируют работу светофора. О работах рассказали в городском управлении дорожного хозяйства и благоустройства Кургана.

«Запланирована корректировка режима работы светофорной сигнализации на пересечении Мостостроителей — Галкинский переезд», — сообщает паблик управления в соцсети «ВКонтакте». Перестройка светофора на перекрестке у спуска с Чеховского путепровода пройдет 28 сентября.

Ранее власти заявляли, что Чеховский мост, соединяющий запад города с Заозерным и Северным микрорайоном, собираются открыть после реконструкции. Сделать это пообещали в сентябре.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков рассказал, что Чеховский мост откроется 28 сентября. По контракту подрядчик должен сдать мост до конца декабря 2023 года. Работы на нем начались в феврале, полностью мост закрыли в начале марта.

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На курганском перекрестке возле моста, который планируют открыть после реконструкции, скорректируют работу светофора. О работах рассказали в городском управлении дорожного хозяйства и благоустройства Кургана. «Запланирована корректировка режима работы светофорной сигнализации на пересечении Мостостроителей — Галкинский переезд», — сообщает паблик управления в соцсети «ВКонтакте». Перестройка светофора на перекрестке у спуска с Чеховского путепровода пройдет 28 сентября. Ранее власти заявляли, что Чеховский мост, соединяющий запад города с Заозерным и Северным микрорайоном, собираются открыть после реконструкции. Сделать это пообещали в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков рассказал, что Чеховский мост откроется 28 сентября. По контракту подрядчик должен сдать мост до конца декабря 2023 года. Работы на нем начались в феврале, полностью мост закрыли в начале марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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