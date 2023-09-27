Россия расширила санкционный список против Великобритании

Россия добавила 23 человека в санкционный список против Британии, заявили в МИД РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Санкционный список против Великобритании расширен. В него добавлено 23 человека. Об этом рассказали в МИД РФ.

«Россия расширила ответные санкции против Великобритании», — сообщается на официальном сайте МИД. Там добавили, что в санкционный список добавлено 23 человека. Это связано с реализацией антироссийского курса Великобритании, включающего персональные санкции и поддержку неонацистского режима в Киеве, объяснили в ведомстве.

В список включены представители военно-политического и журналистского сообщества Великобритании. Россия намерена продолжить работу по расширению санкционного списка в ответ на враждебные действия Лондона, заключили в МИД РФ.

Ранее Россия ввела санкции против офицеров армии Великобритании, которые готовят украинских боевиков на территории Соединенного Королевства. Офицеры британских вооруженных сил оказывали помощь в подготовке украинских военных для действий против России. Санкции также включают командиров формирований, предоставляющих военных инструкторов для украинских солдат.