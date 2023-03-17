Россия ввела санкции против британских кураторов ВСУ

Россия ввела санкции в отношении офицеров армии Великобритании, которые готовят украинских боевиков на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщили в МИД России.
«В санкционный список попали офицеры британских вооруженных сил, причастные к организации подготовки на территории Соединенного Королевства… украинских военнослужащих», — говорится на официальном сайте МИД РФ. Британские офицеры готовили украинских военных для боевых действий против России. Также санкции распространяются на командиров формирований, которые предоставляли военных инструкторов для обучения солдат ВСУ.
Ранее стало известно о первых прибывших в город Запорожье украинских военных, которые проходили обучение в Великобритании. Украинский военнопленный рассказал, что после обучения в Британии их перевели на фронт без какого-либо вооружения, передает RT. Великобритания и Франция уже договорились об обучении украинских морских пехотинцев, пишет «Национальная служба новостей».
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Россия ввела санкции в отношении офицеров армии Великобритании, которые готовят украинских боевиков на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщили в МИД России. «В санкционный список попали офицеры британских вооруженных сил, причастные к организации подготовки на территории Соединенного Королевства… украинских военнослужащих», — говорится на официальном сайте МИД РФ. Британские офицеры готовили украинских военных для боевых действий против России. Также санкции распространяются на командиров формирований, которые предоставляли военных инструкторов для обучения солдат ВСУ. Ранее стало известно о первых прибывших в город Запорожье украинских военных, которые проходили обучение в Великобритании. Украинский военнопленный рассказал, что после обучения в Британии их перевели на фронт без какого-либо вооружения, передает RT. Великобритания и Франция уже договорились об обучении украинских морских пехотинцев, пишет «Национальная служба новостей».