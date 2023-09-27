На кресло мэра промышленного центра Свердловской области претендуют семь человек

Главой Нижнего Тагила хотят стать семь кандидатов

27 сентября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Мэром Нижнего Тагила хотят стать семь человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Нижнем Тагиле (Свердловская область) состоялось первое заседание конкурсной комиссии по выбору кандидатов на должность мэра. Главное кресло города хотят занять семь человек, сообщает корреспондент URA.RU. В среду, 27 сентября, специально созданная комиссия из восьми человек провела первый этап конкурса по выборам главы Нижнего Тагила. Члены комиссии рассматривали необходимые документы от семи конкурсантов. Они подтвердили российское гражданство, отсутствие судимости, наличие высшего образования и опыта руководящей работы. Во второй тур прошли все кандидатуры: — Андрей Мельников, начальник отдела горхозяйства мэрии ЗАТО Свободный. — Владислав Пинаев, действующий глава Нижнего Тагила. — Никита Ванаев, гендиректор ООО «Инвестжилстрой» из Новоуральска. — Ольга Кияткина, председатель профкома Нижнетагильского завода металлоконструкций. — Сергей Мошин, казачий атаман хутора «Нижнетагильский». — Федор Трачук, управляющий автомойкой в Нижнем Тагиле. — Эльвира Калугина, инженер МУП «Тагилэнерго». Второй этап конкурса запланирован на 4 октября. Кандидатам предоставят десять минут на презентацию программы по развитию города. После этого комиссия проведет собеседование с участниками. Выбор нового мэра Нижнего Тагила останется за депутатами гордумы — они проголосуют за понравившегося кандидата на заседании 12 октября. Глава будет занимать свой пост до 2028 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) состоялось первое заседание конкурсной комиссии по выбору кандидатов на должность мэра. Главное кресло города хотят занять семь человек, сообщает корреспондент URA.RU. В среду, 27 сентября, специально созданная комиссия из восьми человек провела первый этап конкурса по выборам главы Нижнего Тагила. Члены комиссии рассматривали необходимые документы от семи конкурсантов. Они подтвердили российское гражданство, отсутствие судимости, наличие высшего образования и опыта руководящей работы. Во второй тур прошли все кандидатуры: — Андрей Мельников, начальник отдела горхозяйства мэрии ЗАТО Свободный. — Владислав Пинаев, действующий глава Нижнего Тагила. — Никита Ванаев, гендиректор ООО «Инвестжилстрой» из Новоуральска. — Ольга Кияткина, председатель профкома Нижнетагильского завода металлоконструкций. — Сергей Мошин, казачий атаман хутора «Нижнетагильский». — Федор Трачук, управляющий автомойкой в Нижнем Тагиле. — Эльвира Калугина, инженер МУП «Тагилэнерго». Второй этап конкурса запланирован на 4 октября. Кандидатам предоставят десять минут на презентацию программы по развитию города. После этого комиссия проведет собеседование с участниками. Выбор нового мэра Нижнего Тагила останется за депутатами гордумы — они проголосуют за понравившегося кандидата на заседании 12 октября. Глава будет занимать свой пост до 2028 года.