В ХМАО задержали вылет самолета на несколько часов

Вылет самолета Ханты-Мансийск-Березово задержали на 3,5 часа

27 сентября 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Рейс из Ханты-Мансийска в Березово задержали на три с половиной часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Ханты-Мансийска на три с половиной часа задержали самолет до Березово. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали неблагоприятные метеоусловия в Березово. «Из Ханты-Мансийска в Березово дана задержка рейса до 12:30 в связи с неблагоприятными метеоусловиями в пункте прилета», — сообщили в справочной. Табло аэропорта информирует о том, что посадка на рейс уже окончена. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали авиарейс до Волгограда. Тогда пассажирам пришлось ожидать вылета около пяти часов.

В аэропорту Ханты-Мансийска на три с половиной часа задержали самолет до Березово. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали неблагоприятные метеоусловия в Березово. «Из Ханты-Мансийска в Березово дана задержка рейса до 12:30 в связи с неблагоприятными метеоусловиями в пункте прилета», — сообщили в справочной. Табло аэропорта информирует о том, что посадка на рейс уже окончена. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали авиарейс до Волгограда. Тогда пассажирам пришлось ожидать вылета около пяти часов.