26 сентября 2023

В ХМАО задержали вылет самолета на несколько часов

Вылет самолета Ханты-Мансийск-Березово задержали на 3,5 часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, аэропорт, ожидание, сумка, пассажиры
Рейс из Ханты-Мансийска в Березово задержали на три с половиной часа Фото:

В аэропорту Ханты-Мансийска на три с половиной часа задержали самолет до Березово. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали неблагоприятные метеоусловия в Березово.

«Из Ханты-Мансийска в Березово дана задержка рейса до 12:30 в связи с неблагоприятными метеоусловиями в пункте прилета», — сообщили в справочной. Табло аэропорта информирует о том, что посадка на рейс уже окончена.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали авиарейс до Волгограда. Тогда пассажирам пришлось ожидать вылета около пяти часов.

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В аэропорту Ханты-Мансийска на три с половиной часа задержали самолет до Березово. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали неблагоприятные метеоусловия в Березово. «Из Ханты-Мансийска в Березово дана задержка рейса до 12:30 в связи с неблагоприятными метеоусловиями в пункте прилета», — сообщили в справочной. Табло аэропорта информирует о том, что посадка на рейс уже окончена. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали авиарейс до Волгограда. Тогда пассажирам пришлось ожидать вылета около пяти часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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