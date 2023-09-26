В ХМАО задержали вылет самолета на несколько часов

Рейс из Ханты-Мансийска в Березово задержали на три с половиной часа
В аэропорту Ханты-Мансийска на три с половиной часа задержали самолет до Березово. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали неблагоприятные метеоусловия в Березово.
«Из Ханты-Мансийска в Березово дана задержка рейса до 12:30 в связи с неблагоприятными метеоусловиями в пункте прилета», — сообщили в справочной. Табло аэропорта информирует о том, что посадка на рейс уже окончена.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали авиарейс до Волгограда. Тогда пассажирам пришлось ожидать вылета около пяти часов.
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