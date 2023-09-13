13 сентября 2023

В ХМАО задержали авиарейс в Волгоград

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты. Москва, аэропорт, самолет
Рейс из Сургута в Волгоград задержали на пять часов Фото:

В аэропорту Сургута на пять часов задержали самолет до Волгограда. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали позднее прибытие борта.

«Из Сургута в Волгоград дана задержка рейса до 17:00 в связи с поздним прибытием самолета. Прибытие борта для этого рейса ожидается, ориентировочно, в 16:15», — сообщили в справочной.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени задержан авиарейс до Норильска. Согласно данным онлайн-табло Рощино, пассажиры ожидают вылета уже более суток.

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В аэропорту Сургута на пять часов задержали самолет до Волгограда. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали позднее прибытие борта. «Из Сургута в Волгоград дана задержка рейса до 17:00 в связи с поздним прибытием самолета. Прибытие борта для этого рейса ожидается, ориентировочно, в 16:15», — сообщили в справочной. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени задержан авиарейс до Норильска. Согласно данным онлайн-табло Рощино, пассажиры ожидают вылета уже более суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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