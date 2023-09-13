В ХМАО задержали авиарейс в Волгоград

Рейс из Сургута в Волгоград задержали на пять часов
В аэропорту Сургута на пять часов задержали самолет до Волгограда. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали позднее прибытие борта.
«Из Сургута в Волгоград дана задержка рейса до 17:00 в связи с поздним прибытием самолета. Прибытие борта для этого рейса ожидается, ориентировочно, в 16:15», — сообщили в справочной.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени задержан авиарейс до Норильска. Согласно данным онлайн-табло Рощино, пассажиры ожидают вылета уже более суток.
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