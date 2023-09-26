26 сентября 2023

Власти Кургана ответили жителям, которые хотят привлечь мэра к уголовной ответственности

Мэрия Кургана не может исполнить решения суда из-за нехватки денег в бюджете
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, мэрия, администрация
Мэрия Кургана ответила жителям по поводу неисполнения решений суда по ремонту проблемных улиц Фото:

Мэрия Кургана не может исполнить решения суда по ремонту проблемной дороги из-за нехватки денег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации.

«Для своевременного исполнения судебных решений требуется значительное расходование бюджетных средств. Финансирование их исполнения производится по мере поступления средств из городского бюджета на указанные цели, — сообщили в пресс-службе. По их информации, ремонт улицы 2-я Часовая будет реализован, когда будут исполнены другие решения суда, вынесенные датой ранее.

Также в мэрии уточняют, что «невозможно и незаконно» говорить об умышленном неисполнении решений суда. Чиновники считают себя невиновными, так как у них нет фактической возможности их исполнить. Поэтому, по информации пресс-службы, действия мэрии, повлекшие к нарушению указанных требований, носят «невиновный характер».

Ранее URA.RU писало, что судебные приставы передали в СУ СК по Курганской области обращение жителей о привлечении мэра Кургана Елены Ситниковой к уголовной ответственности за неисполнение решения суда о ремонте дороги на улице 2-я Часовая. В пресс-службе УФССП также подтверждали эту информацию.

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Мэрия Кургана не может исполнить решения суда по ремонту проблемной дороги из-за нехватки денег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации. «Для своевременного исполнения судебных решений требуется значительное расходование бюджетных средств. Финансирование их исполнения производится по мере поступления средств из городского бюджета на указанные цели, — сообщили в пресс-службе. По их информации, ремонт улицы 2-я Часовая будет реализован, когда будут исполнены другие решения суда, вынесенные датой ранее. Также в мэрии уточняют, что «невозможно и незаконно» говорить об умышленном неисполнении решений суда. Чиновники считают себя невиновными, так как у них нет фактической возможности их исполнить. Поэтому, по информации пресс-службы, действия мэрии, повлекшие к нарушению указанных требований, носят «невиновный характер». Ранее URA.RU писало, что судебные приставы передали в СУ СК по Курганской области обращение жителей о привлечении мэра Кургана Елены Ситниковой к уголовной ответственности за неисполнение решения суда о ремонте дороги на улице 2-я Часовая. В пресс-службе УФССП также подтверждали эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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