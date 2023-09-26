26 сентября 2023

Полпред Якушев и губернаторы УрФО приедут на выставку в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Золотая осень-2014". Тюмень, якушев владимир, дегустация, калашников валерий
Полпред Владимир Якушев и губернаторы смогут ознакомиться с продукцией феремеров и агрохолдингов УрФо (фото из архива) Фото:

Уральский полпред президента Владимир Якушев и губернаторы УрФО намерены посетить межрегиональную агровыставку в Челябинске. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе полпредства.

«Сегодня в Челябинске открывается XI Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО. Ожидается, что в мероприятиях примут участие полпред президента РФ Владимир Якушев, губернаторы регионов УрФО, представители крупнейших агрохолдингов и сельхозпредприятий», — пояснили в пресс-службе.

Фермеры и агрохолдинги Урала представят на сопутствующей ярмарке свою продукцию. В свою очередь, предприятия представят их вниманию новинки сельхозтехники и оборудования. Деловая программа предусматривает отраслевые сессии, семинары и конференции, участники которых обсудят вопросы развитие АПК, повышение эффективности и кадрового обеспечения предприятий. Также они поделятся успешными примерами импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.

«Выставка — это не только демонстрация продукции и техники, но и насыщенная деловая программа, которая предоставит возможность участникам обсудить отраслевые проблемы, установить новые долгосрочные контакты и обменяться лучшими практиками», — отметил Якушев.

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Уральский полпред президента Владимир Якушев и губернаторы УрФО намерены посетить межрегиональную агровыставку в Челябинске. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе полпредства. «Сегодня в Челябинске открывается XI Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО. Ожидается, что в мероприятиях примут участие полпред президента РФ Владимир Якушев, губернаторы регионов УрФО, представители крупнейших агрохолдингов и сельхозпредприятий», — пояснили в пресс-службе. Фермеры и агрохолдинги Урала представят на сопутствующей ярмарке свою продукцию. В свою очередь, предприятия представят их вниманию новинки сельхозтехники и оборудования. Деловая программа предусматривает отраслевые сессии, семинары и конференции, участники которых обсудят вопросы развитие АПК, повышение эффективности и кадрового обеспечения предприятий. Также они поделятся успешными примерами импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. «Выставка — это не только демонстрация продукции и техники, но и насыщенная деловая программа, которая предоставит возможность участникам обсудить отраслевые проблемы, установить новые долгосрочные контакты и обменяться лучшими практиками», — отметил Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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