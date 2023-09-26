26 сентября 2023

В Златоуст едет челябинский министр Ткачева из-за массового увольнения хирургов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуацией с увольнением хирургов займется комиссия минздрава региона Фото:

В Златоуст едет министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева разбираться с массовым увольнением хирургов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, министра ждут 29 сентября.

«В пятницу, 29 сентября, в Златоуст приедет министр здравоохранения региона Агата Ткачева. Лично встретится с руководством городской больницы Златоуста, заведующими отделениями, коллективом больницы. Министр будет разбираться, почему увольняются хирурги», — сообщили URA.RU в минздраве.

В ходе встреч Ткачева обсудит с коллегами ситуацию. Планируется наметить пути преодоления кризиса. Решения будут приниматься на месте по итогам визита.

Жители Златоуста забили тревогу в соцсетях. Горожане написали, что уволились или находятся в процессе увольнения все хирурги, делающие экстренные операции. В итоге с июня из семи работающих хирургов осталось только трое.

В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU заявили, что власти принимают усилия по привлечению медиков в город. Для врачей, которые готовы переехать в город и работать в учреждениях здравоохранения города, по инициативе мэра Максима Пекарского, предусмотрены единовременные соцвыплаты в размере полутора миллионов рублей.

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В Златоуст едет министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева разбираться с массовым увольнением хирургов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, министра ждут 29 сентября. «В пятницу, 29 сентября, в Златоуст приедет министр здравоохранения региона Агата Ткачева. Лично встретится с руководством городской больницы Златоуста, заведующими отделениями, коллективом больницы. Министр будет разбираться, почему увольняются хирурги», — сообщили URA.RU в минздраве. В ходе встреч Ткачева обсудит с коллегами ситуацию. Планируется наметить пути преодоления кризиса. Решения будут приниматься на месте по итогам визита. Жители Златоуста забили тревогу в соцсетях. Горожане написали, что уволились или находятся в процессе увольнения все хирурги, делающие экстренные операции. В итоге с июня из семи работающих хирургов осталось только трое. В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU заявили, что власти принимают усилия по привлечению медиков в город. Для врачей, которые готовы переехать в город и работать в учреждениях здравоохранения города, по инициативе мэра Максима Пекарского, предусмотрены единовременные соцвыплаты в размере полутора миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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