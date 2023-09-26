В Златоуст едет челябинский министр Ткачева из-за массового увольнения хирургов

27 сентября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Ситуацией с увольнением хирургов займется комиссия минздрава региона Фото: Анна Майорова © URA.RU В Златоуст едет министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева разбираться с массовым увольнением хирургов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, министра ждут 29 сентября. «В пятницу, 29 сентября, в Златоуст приедет министр здравоохранения региона Агата Ткачева. Лично встретится с руководством городской больницы Златоуста, заведующими отделениями, коллективом больницы. Министр будет разбираться, почему увольняются хирурги», — сообщили URA.RU в минздраве. В ходе встреч Ткачева обсудит с коллегами ситуацию. Планируется наметить пути преодоления кризиса. Решения будут приниматься на месте по итогам визита. Жители Златоуста забили тревогу в соцсетях. Горожане написали, что уволились или находятся в процессе увольнения все хирурги, делающие экстренные операции. В итоге с июня из семи работающих хирургов осталось только трое. В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU заявили, что власти принимают усилия по привлечению медиков в город. Для врачей, которые готовы переехать в город и работать в учреждениях здравоохранения города, по инициативе мэра Максима Пекарского, предусмотрены единовременные соцвыплаты в размере полутора миллионов рублей.

В Златоуст едет министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева разбираться с массовым увольнением хирургов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, министра ждут 29 сентября. «В пятницу, 29 сентября, в Златоуст приедет министр здравоохранения региона Агата Ткачева. Лично встретится с руководством городской больницы Златоуста, заведующими отделениями, коллективом больницы. Министр будет разбираться, почему увольняются хирурги», — сообщили URA.RU в минздраве. В ходе встреч Ткачева обсудит с коллегами ситуацию. Планируется наметить пути преодоления кризиса. Решения будут приниматься на месте по итогам визита. Жители Златоуста забили тревогу в соцсетях. Горожане написали, что уволились или находятся в процессе увольнения все хирурги, делающие экстренные операции. В итоге с июня из семи работающих хирургов осталось только трое. В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU заявили, что власти принимают усилия по привлечению медиков в город. Для врачей, которые готовы переехать в город и работать в учреждениях здравоохранения города, по инициативе мэра Максима Пекарского, предусмотрены единовременные соцвыплаты в размере полутора миллионов рублей.