В Златоуст едет челябинский министр Ткачева из-за массового увольнения хирургов

В Златоуст едет министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева разбираться с массовым увольнением хирургов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, министра ждут 29 сентября.
«В пятницу, 29 сентября, в Златоуст приедет министр здравоохранения региона Агата Ткачева. Лично встретится с руководством городской больницы Златоуста, заведующими отделениями, коллективом больницы. Министр будет разбираться, почему увольняются хирурги», — сообщили URA.RU в минздраве.
В ходе встреч Ткачева обсудит с коллегами ситуацию. Планируется наметить пути преодоления кризиса. Решения будут приниматься на месте по итогам визита.
Жители Златоуста забили тревогу в соцсетях. Горожане написали, что уволились или находятся в процессе увольнения все хирурги, делающие экстренные операции. В итоге с июня из семи работающих хирургов осталось только трое.
В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU заявили, что власти принимают усилия по привлечению медиков в город. Для врачей, которые готовы переехать в город и работать в учреждениях здравоохранения города, по инициативе мэра Максима Пекарского, предусмотрены единовременные соцвыплаты в размере полутора миллионов рублей.
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