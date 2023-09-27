Курганские коммунальщики пытаются вернуть власть над тюменскими дачниками. Скрин

Курганская компания оспорит в суде право тюменского СНТ «Тура» на самоуправление

27 сентября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

ООО «Интеграция+» хочет признать незаконными решения общего собрания собственников участков СНТ «Тура» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганская коммунальная компания пытается оспорить в суде решения собственников тюменского СНТ «Тура», которые пытаются избавиться от власти захватчиков из соседнего региона. После того как суд признал действия садоводов по переизбранию правления СНТ законными, ООО «Интеграция+» выступила с апелляционной жалобой, рассказали URA.RU дачники. «Суд прошел. Нам сказали что все нормально, ничего не нарушено, имея в виду, что мы провели собрание и без суда избавились от курганской „Интеграции“. Но они теперь обжалуют наше голосование», — сообщили URA.RU собственники участков в «Туре». На сайте центрального районного суда Тюмени действительно размещена информация об этом деле. В его названии фигурирует формулировка «о признании недействительным решения общего собрания СНТ, связанного с землепользованием». Среди истцов указана, в том числе, и председатель «Туры», которая передала право управления товариществом иногородней компании. В тюменском отделении союза садоводов России URA.RU пояснили, что юридические трудности могут возникнуть из-за неправильной формы общего собрания и голосования. «Сейчас, когда сняты все пандемийные ограничения, любое собрание должно проводиться в полностью очной форме. Результаты очно-заочных голосований могут признать незаконными», — добавил URA.RU председатель регионального отделения союза Алексей Кучеров. Ранее URA.RU рассказало о том, что у тюменских дачников есть шанс избавиться от влияния курганской компании. Для получения уставных документов новому председателю «Туры» рекомендовали обратиться в союз садоводов за консультацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская коммунальная компания пытается оспорить в суде решения собственников тюменского СНТ «Тура», которые пытаются избавиться от власти захватчиков из соседнего региона. После того как суд признал действия садоводов по переизбранию правления СНТ законными, ООО «Интеграция+» выступила с апелляционной жалобой, рассказали URA.RU дачники. «Суд прошел. Нам сказали что все нормально, ничего не нарушено, имея в виду, что мы провели собрание и без суда избавились от курганской „Интеграции“. Но они теперь обжалуют наше голосование», — сообщили URA.RU собственники участков в «Туре». На сайте центрального районного суда Тюмени действительно размещена информация об этом деле. В его названии фигурирует формулировка «о признании недействительным решения общего собрания СНТ, связанного с землепользованием». Среди истцов указана, в том числе, и председатель «Туры», которая передала право управления товариществом иногородней компании. В тюменском отделении союза садоводов России URA.RU пояснили, что юридические трудности могут возникнуть из-за неправильной формы общего собрания и голосования. «Сейчас, когда сняты все пандемийные ограничения, любое собрание должно проводиться в полностью очной форме. Результаты очно-заочных голосований могут признать незаконными», — добавил URA.RU председатель регионального отделения союза Алексей Кучеров. Ранее URA.RU рассказало о том, что у тюменских дачников есть шанс избавиться от влияния курганской компании. Для получения уставных документов новому председателю «Туры» рекомендовали обратиться в союз садоводов за консультацией.