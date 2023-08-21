21 августа 2023

Тюменским дачникам рассказали, как вернуть контроль над СНТ. Скрин

Участники тюменского СНТСН «Тура» не могут избавиться от бывшего председателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, пенсионерки, сумки, дачники, женщины с сумками
Садоводы переизбрали правление СНТ, но предыдущий председатель отказывается отдавать документы Фото:

Участники садового товарищества «Тура» смогут получить уставные документы, которые бывший председатель СНТ отказывается передавать новому руководству, после консультации в союзе садоводов России. Об этом URA.RU рассказал председатель тюменского отделения союза Алексей Кучеров.

«Правовую оценку действиям предыдущего правления может давать только суд, но в целом закон на стороне людей. Мы готовы проконсультировать нового председателя „Туры“ и подсказать ему, как правильно себя повести в этой ситуации», — пояснил URA.RU Кучеров.

Руководство «Туры» было переизбрано на внеочередном собрании собственников после того, как предыдущее правление передало товарищество курганскому коммунальному магнату «Интеграция+». Прокуратура Тюменской области признала это решение противоречащим федеральному законодательству. Кроме того, сегодня центральный районный суд Тюмени должен рассмотреть дело, связанное с незаконным распоряжением земельными участками в «Туре». На момент публикации данных о решении суда по этому делу нет.

Ранее URA.RU рассказало, что курганская коммунальная компания «Интеграция+» получила власть над тюменским СНТ в феврале 2023 года. На данный момент это решение признано незаконным, а в действиях бывшего председателя СНТ силовики усматривают признаки мошенничества.

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Участники садового товарищества «Тура» смогут получить уставные документы, которые бывший председатель СНТ отказывается передавать новому руководству, после консультации в союзе садоводов России. Об этом URA.RU рассказал председатель тюменского отделения союза Алексей Кучеров. «Правовую оценку действиям предыдущего правления может давать только суд, но в целом закон на стороне людей. Мы готовы проконсультировать нового председателя „Туры“ и подсказать ему, как правильно себя повести в этой ситуации», — пояснил URA.RU Кучеров. Руководство «Туры» было переизбрано на внеочередном собрании собственников после того, как предыдущее правление передало товарищество курганскому коммунальному магнату «Интеграция+». Прокуратура Тюменской области признала это решение противоречащим федеральному законодательству. Кроме того, сегодня центральный районный суд Тюмени должен рассмотреть дело, связанное с незаконным распоряжением земельными участками в «Туре». На момент публикации данных о решении суда по этому делу нет. Ранее URA.RU рассказало, что курганская коммунальная компания «Интеграция+» получила власть над тюменским СНТ в феврале 2023 года. На данный момент это решение признано незаконным, а в действиях бывшего председателя СНТ силовики усматривают признаки мошенничества.
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