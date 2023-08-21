Тюменским дачникам рассказали, как вернуть контроль над СНТ. Скрин

Участники тюменского СНТСН «Тура» не могут избавиться от бывшего председателя

22 августа 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Садоводы переизбрали правление СНТ, но предыдущий председатель отказывается отдавать документы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участники садового товарищества «Тура» смогут получить уставные документы, которые бывший председатель СНТ отказывается передавать новому руководству, после консультации в союзе садоводов России. Об этом URA.RU рассказал председатель тюменского отделения союза Алексей Кучеров. «Правовую оценку действиям предыдущего правления может давать только суд, но в целом закон на стороне людей. Мы готовы проконсультировать нового председателя „Туры“ и подсказать ему, как правильно себя повести в этой ситуации», — пояснил URA.RU Кучеров. Руководство «Туры» было переизбрано на внеочередном собрании собственников после того, как предыдущее правление передало товарищество курганскому коммунальному магнату «Интеграция+». Прокуратура Тюменской области признала это решение противоречащим федеральному законодательству. Кроме того, сегодня центральный районный суд Тюмени должен рассмотреть дело, связанное с незаконным распоряжением земельными участками в «Туре». На момент публикации данных о решении суда по этому делу нет. Ранее URA.RU рассказало, что курганская коммунальная компания «Интеграция+» получила власть над тюменским СНТ в феврале 2023 года. На данный момент это решение признано незаконным, а в действиях бывшего председателя СНТ силовики усматривают признаки мошенничества. Скрин — сайт центрального районного суда г. Тюмени Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники садового товарищества «Тура» смогут получить уставные документы, которые бывший председатель СНТ отказывается передавать новому руководству, после консультации в союзе садоводов России. Об этом URA.RU рассказал председатель тюменского отделения союза Алексей Кучеров. «Правовую оценку действиям предыдущего правления может давать только суд, но в целом закон на стороне людей. Мы готовы проконсультировать нового председателя „Туры“ и подсказать ему, как правильно себя повести в этой ситуации», — пояснил URA.RU Кучеров. Руководство «Туры» было переизбрано на внеочередном собрании собственников после того, как предыдущее правление передало товарищество курганскому коммунальному магнату «Интеграция+». Прокуратура Тюменской области признала это решение противоречащим федеральному законодательству. Кроме того, сегодня центральный районный суд Тюмени должен рассмотреть дело, связанное с незаконным распоряжением земельными участками в «Туре». На момент публикации данных о решении суда по этому делу нет. Ранее URA.RU рассказало, что курганская коммунальная компания «Интеграция+» получила власть над тюменским СНТ в феврале 2023 года. На данный момент это решение признано незаконным, а в действиях бывшего председателя СНТ силовики усматривают признаки мошенничества.