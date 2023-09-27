Захарова обвинила Британию и США в атаке на Севастополь

Мария Захарова считает, что к ударам по Севастополю причастны США и Британия
Ракетный удар по Севастополю был реализован ВСУ при помощи американских и британских служб. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами», —
Ракеты ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. В результате удара пострадали шесть человек, один военный был объявлен пропавшим без вести.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!