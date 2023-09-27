Захарова обвинила Британию и США в атаке на Севастополь

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова считает, что к ударам по Севастополю причастны США и Британия Фото:

Ракетный удар по Севастополю был реализован ВСУ при помощи американских и британских служб. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами», — заявила Захарова. Трансляция ее выступления велась на официальном youtube-канале МИД РФ.

Ракеты ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. В результате удара пострадали шесть человек, один военный был объявлен пропавшим без вести.

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Ракетный удар по Севастополю был реализован ВСУ при помощи американских и британских служб. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами», — заявила Захарова. Трансляция ее выступления велась на официальном youtube-канале МИД РФ. Ракеты ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. В результате удара пострадали шесть человек, один военный был объявлен пропавшим без вести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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