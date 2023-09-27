Захарова обвинила Британию и США в атаке на Севастополь

27 сентября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Мария Захарова считает, что к ударам по Севастополю причастны США и Британия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ракетный удар по Севастополю был реализован ВСУ при помощи американских и британских служб. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами», — заявила Захарова. Трансляция ее выступления велась на официальном youtube-канале МИД РФ. Ракеты ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. В результате удара пострадали шесть человек, один военный был объявлен пропавшим без вести.

Ракетный удар по Севастополю был реализован ВСУ при помощи американских и британских служб. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами», — заявила Захарова. Трансляция ее выступления велась на официальном youtube-канале МИД РФ. Ракеты ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. В результате удара пострадали шесть человек, один военный был объявлен пропавшим без вести.