26 сентября 2023

Роспотребнадзор прокомментировал вспышку кори в пермской школе

Роспотребнадзор: корь в школе №47 в Перми выявлена только у одного ученика
© Служба новостей «URA.RU»
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В школе №47 был выявлен один ученик с корью Фото:

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю опровергли информацию о вспышке кори в школе №47 в Перми. В надзорном ведомстве URA.RU рассказали, что заболевание было выявлено лишь у одного учащегося.

«Вспышки кори [в школе №47] нет. Заболел один ребенок, больше заболевших нет. Роспотребнадзор выдал предписание разобщить детей, у которых нет прививки против кори или сведений о вакцинации. Это необходимо для того, чтобы непривитые дети не заболели», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Во вторник, 26 сентября, СМИ сообщили, что в руководство школы №47 приняло решение отправить учащихся на дистанционное обучение. Поводом послужило выявление среди учеников заболевших корью.

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В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю опровергли информацию о вспышке кори в школе №47 в Перми. В надзорном ведомстве URA.RU рассказали, что заболевание было выявлено лишь у одного учащегося. «Вспышки кори [в школе №47] нет. Заболел один ребенок, больше заболевших нет. Роспотребнадзор выдал предписание разобщить детей, у которых нет прививки против кори или сведений о вакцинации. Это необходимо для того, чтобы непривитые дети не заболели», — пояснили URA.RU в ведомстве. Во вторник, 26 сентября, СМИ сообщили, что в руководство школы №47 приняло решение отправить учащихся на дистанционное обучение. Поводом послужило выявление среди учеников заболевших корью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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