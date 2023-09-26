Роспотребнадзор прокомментировал вспышку кори в пермской школе

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю опровергли информацию о вспышке кори в школе №47 в Перми. В надзорном ведомстве URA.RU рассказали, что заболевание было выявлено лишь у одного учащегося.
«Вспышки кори [в школе №47] нет. Заболел один ребенок, больше заболевших нет. Роспотребнадзор выдал предписание разобщить детей, у которых нет прививки против кори или сведений о вакцинации. Это необходимо для того, чтобы непривитые дети не заболели», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Во вторник, 26 сентября, СМИ сообщили, что в руководство школы №47 приняло решение отправить учащихся на дистанционное обучение. Поводом послужило выявление среди учеников заболевших корью.
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