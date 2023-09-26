Роспотребнадзор прокомментировал вспышку кори в пермской школе

Роспотребнадзор: корь в школе №47 в Перми выявлена только у одного ученика

27 сентября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

В школе №47 был выявлен один ученик с корью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю опровергли информацию о вспышке кори в школе №47 в Перми. В надзорном ведомстве URA.RU рассказали, что заболевание было выявлено лишь у одного учащегося. «Вспышки кори [в школе №47] нет. Заболел один ребенок, больше заболевших нет. Роспотребнадзор выдал предписание разобщить детей, у которых нет прививки против кори или сведений о вакцинации. Это необходимо для того, чтобы непривитые дети не заболели», — пояснили URA.RU в ведомстве. Во вторник, 26 сентября, СМИ сообщили, что в руководство школы №47 приняло решение отправить учащихся на дистанционное обучение. Поводом послужило выявление среди учеников заболевших корью.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю опровергли информацию о вспышке кори в школе №47 в Перми. В надзорном ведомстве URA.RU рассказали, что заболевание было выявлено лишь у одного учащегося. «Вспышки кори [в школе №47] нет. Заболел один ребенок, больше заболевших нет. Роспотребнадзор выдал предписание разобщить детей, у которых нет прививки против кори или сведений о вакцинации. Это необходимо для того, чтобы непривитые дети не заболели», — пояснили URA.RU в ведомстве. Во вторник, 26 сентября, СМИ сообщили, что в руководство школы №47 приняло решение отправить учащихся на дистанционное обучение. Поводом послужило выявление среди учеников заболевших корью.