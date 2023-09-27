Стало известно, когда магазины Decathlon откроются в России

Магазины Decathlon откроются в России 15 ноября

27 сентября 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Магазины Decathlon откроются 15 ноября, пишет Mash Фото: Сергей Русанов © URA.RU Открытие магазинов Decathlon в России планируется 15 ноября. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Магазины Decathlon планируют открыться 15 ноября», — передает слова источника telegram-канал Mash. Он добавил, что креативный отдел пришел к новому названию для магазинов — AllDoSport (ADS) с целью ассоциироваться с ушедшим брендом Adidas. Вопросы юридического характера уже решены, получено окончательное разрешение от профильной правительственной комиссии. В начале отделы магазинов будут иметь ограниченный ассортимент, но в будущем ожидается поставка товаров из Китая, параллельный импорт, внедрение собственных брендов и сотрудничество с отечественными производителями, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что продажа спортивных магазинов Decathlon завершена, а новый владелец готов начать открывать торговые точки в России до конца текущего года. Министр промышленности и торговли Виктор Евтухов подтвердил эту информацию, отметив, что после начала спецоперации на Украине компания приостановила продажи, но в январе 2023 года начала процесс передачи активов в России.

Открытие магазинов Decathlon в России планируется 15 ноября. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Магазины Decathlon планируют открыться 15 ноября», — передает слова источника telegram-канал Mash. Он добавил, что креативный отдел пришел к новому названию для магазинов — AllDoSport (ADS) с целью ассоциироваться с ушедшим брендом Adidas. Вопросы юридического характера уже решены, получено окончательное разрешение от профильной правительственной комиссии. В начале отделы магазинов будут иметь ограниченный ассортимент, но в будущем ожидается поставка товаров из Китая, параллельный импорт, внедрение собственных брендов и сотрудничество с отечественными производителями, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что продажа спортивных магазинов Decathlon завершена, а новый владелец готов начать открывать торговые точки в России до конца текущего года. Министр промышленности и торговли Виктор Евтухов подтвердил эту информацию, отметив, что после начала спецоперации на Украине компания приостановила продажи, но в январе 2023 года начала процесс передачи активов в России.