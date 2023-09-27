Бывший «серый кардинал» Кремля: победа РФ в СВО приведет к ее единству с Западом

Экс-помощник Путина Сурков: победа РФ в СВО приведет к ее единству с Западом

27 сентября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Вскоре появится «Великий Север», заявил Владислав Сурков Фото: Александр Мамаев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа России в СВО приведет к единству Москвы с Западом и станет новым шагом к объединению «Великого Севера». Такое заявление сделал бывший помощник российского президента Владислав Сурков, которого называли «серым кардиналом» Кремля. «Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Будет „Великий Север“ — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство», — написал Сурков в своей статье на портале «Актуальные комментарии». Он добавил, что использование термина «глобальный Юг» свидетельствует о скором возникновении «Севера», а объединение «Великого Севера» приведет к растворению различий между Западом и Востоком. Сурков также отмечает, что шанс на создание большого северного союза был упущен в начале 2000-х годов, когда Россия предложила вступить в НАТО, но это предложение было отклонено. Такое решение было принято из-за опасений, связанных с гегемонией США и влиянием Москвы, заключил Сурков.

Победа России в СВО приведет к единству Москвы с Западом и станет новым шагом к объединению «Великого Севера». Такое заявление сделал бывший помощник российского президента Владислав Сурков, которого называли «серым кардиналом» Кремля. «Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Будет „Великий Север“ — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство», — написал Сурков в своей статье на портале «Актуальные комментарии». Он добавил, что использование термина «глобальный Юг» свидетельствует о скором возникновении «Севера», а объединение «Великого Севера» приведет к растворению различий между Западом и Востоком. Сурков также отмечает, что шанс на создание большого северного союза был упущен в начале 2000-х годов, когда Россия предложила вступить в НАТО, но это предложение было отклонено. Такое решение было принято из-за опасений, связанных с гегемонией США и влиянием Москвы, заключил Сурков.