В Кургане строят жилые дома на месте бывшей территории завода КЗКТ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане начали строительство жилого комплекса на бывшей территории предприятия КЗКТ. Застройщиком выступает компания «Атлант». Компания планирует возвести семь десятиэтажных домов. Об этом сообщается в официальной группе застройщика в соцсетях.

«Встречаем первый фотоотчет со строительной площадки нового Квартала КЗКТ. Выполнили разработку котлована для первых трех домов, подготовили свайный фундамент первых двух домов, завершили приемку бетона для ростверка третьего дома, завершили монтаж цокольных этажей первых двух домов», — говорится в посте группы «СК Атлант. Новостройки в Кургане». По данным застройщика, этап готовности составляет 11%.

На сайте мэрии Кургана указано, что компании «Атлант» выдано разрешение на строительство трех корпусов многоэтажных многоквартирных жилых домов по улице Тимофея Невежина, 3д. Документ был опубликован в конце августа этого года. До этого застройщику выдавалось разрешение на строительство здания котельной.

Ранее URA.RU писало, что В Кургане построят самый высокий жилой дом. Его строительством занимается компания «Атлант». Также сообщалось, что застройщик выкупил у властей Кургана аварийное здание бывшей школы, чтобы возвести на его месте многоэтажку.

В Кургане приступили к строительству многоэтажек на бывшей территории КЗКТ Фото: группа «СК Атлант. Новостройки в Кургане» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-126076303_8545