Власти Кургана продали здание бывшей школы под застройку

09 августа 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Застройщиком выступит тюменская компания «ГК Атлант» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские чиновники продали аварийное здание бывшей школы в центре города. На торгах победила тюменская компания ООО «ГК Атлант». Застройщик уже приступил к демонтажным работам на объекте. «Начали разбирать аварийное здание. Приводим территорию в порядок, потому что там все было захламлено. Огораживаем площадку. Планируем на этом месте построить небольшой одноподъездный дом до семи этажей. Будем разрабатываем проект», — рассказал URA.RU директор ООО «Специализированный застройщик «ГК Атлант» Евгений Сергеев. По словам руководителя, сейчас компания ожидает градостроительный план земельного участка. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана. На момент публикации ответ от мэрии не поступил. Двухэтажное нежилое здание общей площадью 1 475,6 кв. м. с земельным участком площадью 3 291 кв. м. выставил на аукцион департамент финансов и имущества администрации города Кургана. Общая стоимость имущества составила 26 150 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в 2015 года в здании по улице Куйбышева, 49 располагалась школа №33. После ее ликвидации был открыт центр военно-патриотического воспитания. Позднее здесь начал работать «Центр бухгалтерского учета школ №2 города Кургана». В 2017 году административно-техническая инспекция Кургана установила недопустимое состояние наружных несущих стен здания. Несмотря на это, в аварийном здании продолжали работать муниципальные сотрудники. После ремонта часть здания также предоставляли для общественной организации «Национальный культурный центр белорусов Зауралья «Батькавщина». В прошлом году власти Кургана решили отдать здание под приватизацию. Белорусский национально-культурный центр выселили из помещения. На месте бывший школы в центре Кургана построят жилой дом Фото: «Торги России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские чиновники продали аварийное здание бывшей школы в центре города. На торгах победила тюменская компания ООО «ГК Атлант». Застройщик уже приступил к демонтажным работам на объекте. «Начали разбирать аварийное здание. Приводим территорию в порядок, потому что там все было захламлено. Огораживаем площадку. Планируем на этом месте построить небольшой одноподъездный дом до семи этажей. Будем разрабатываем проект», — рассказал URA.RU директор ООО «Специализированный застройщик «ГК Атлант» Евгений Сергеев. По словам руководителя, сейчас компания ожидает градостроительный план земельного участка. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана. На момент публикации ответ от мэрии не поступил. Двухэтажное нежилое здание общей площадью 1 475,6 кв. м. с земельным участком площадью 3 291 кв. м. выставил на аукцион департамент финансов и имущества администрации города Кургана. Общая стоимость имущества составила 26 150 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в 2015 года в здании по улице Куйбышева, 49 располагалась школа №33. После ее ликвидации был открыт центр военно-патриотического воспитания. Позднее здесь начал работать «Центр бухгалтерского учета школ №2 города Кургана». В 2017 году административно-техническая инспекция Кургана установила недопустимое состояние наружных несущих стен здания. Несмотря на это, в аварийном здании продолжали работать муниципальные сотрудники. После ремонта часть здания также предоставляли для общественной организации «Национальный культурный центр белорусов Зауралья «Батькавщина». В прошлом году власти Кургана решили отдать здание под приватизацию. Белорусский национально-культурный центр выселили из помещения.