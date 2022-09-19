Строительством 19-этажной высотки займется застройщик «Атлант» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане рядом с гимназией №27 построят многоквартирный жилой дом на 19 этажей. Застройщиком выступит строительная компания «Атлант». Об этом сообщается на сайте администрации города.

«ООО «Специализированный застройщик «Атлант». Разрешение на строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Коли Мяготина, 168», — говорится в документе мэрии. Также подрядчик займется строительством еще одной жилой высотки по улице Куйбышева, 141. В районе Центрального стадиона построят 15-этажный дом с трехуровневым паркингом. «Оба дома будут повышенного комфорта, одноподъездные, из монолитного железобетона», — указано в группе компании.

По данным кадастровой карты, площадь земельного участка под строительство высотки около шести тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость составляет более 22 миллионов рублей

Ранее URA.RU писало, что застройщик «Атлант» выкупил у мэрии аварийное здание бывшей школы в центре Кургана. На его месте планируют построить небольшой одноподъездный дом до семи этажей. Также сообщалось, что в Кургане построят высотку на месте бывшего кинотеатра «Звездный». Строительством объекта займется свердловская компания ООО «Брусника».

Многоэтажный дом построят недалеко от гимназии №27 и спорткомплекса КГУ Скрин: 2GIS

Площадь земельного участка под строительство высотки составляет 5 745 кв. м. Скрин: 2GIS