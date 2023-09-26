26 сентября 2023

Вторичное жилье в Перми выросло в цене больше, чем в других городах России

Цена за квадратный метр на вторичном рынке Перми выросла на 14%
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , многоэтажка, недвижимость, квартира, ипотека, дом
Стоимость квадратного метра выросла на 14% Фото:

С середины августа 2023 года цены на готовое жилье в Перми продолжили расти. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке за полтора месяца стала дороже на 14%. Это самый высокий показатель среди российских городов-миллионников. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate.

«В 13 из 16 российских городов с населением более 1 млн человек стоимость вторичного жилья продолжила расти и после 15 августа. Рекордсменом стала Пермь, где цены менее чем за полтора месяца выросли сразу на 13 тысяч руб. за „квадрат“, то есть на 14%», — сообщается в исследовании аналитиков.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Перми выросла с 91 тысячи рублей до 104 тысяч рублей. Подорожание связано с повышением спроса, а также повышением ключевой ставки Центробанка. Это подтолкнуло многих пермяков быстрее решать жилищные вопрос и покупать квартиры. Но в ближайшие пару месяцев ожидается остановка роста цен, считают аналитики.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми взлетели цены на новостройки. За три месяца квартиры на первичном рынке подорожали на 2,5%.

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С середины августа 2023 года цены на готовое жилье в Перми продолжили расти. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке за полтора месяца стала дороже на 14%. Это самый высокий показатель среди российских городов-миллионников. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate. «В 13 из 16 российских городов с населением более 1 млн человек стоимость вторичного жилья продолжила расти и после 15 августа. Рекордсменом стала Пермь, где цены менее чем за полтора месяца выросли сразу на 13 тысяч руб. за „квадрат“, то есть на 14%», — сообщается в исследовании аналитиков. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Перми выросла с 91 тысячи рублей до 104 тысяч рублей. Подорожание связано с повышением спроса, а также повышением ключевой ставки Центробанка. Это подтолкнуло многих пермяков быстрее решать жилищные вопрос и покупать квартиры. Но в ближайшие пару месяцев ожидается остановка роста цен, считают аналитики. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми взлетели цены на новостройки. За три месяца квартиры на первичном рынке подорожали на 2,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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