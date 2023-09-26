Вторичное жилье в Перми выросло в цене больше, чем в других городах России

С середины августа 2023 года цены на готовое жилье в Перми продолжили расти. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке за полтора месяца стала дороже на 14%. Это самый высокий показатель среди российских городов-миллионников. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate.
«В 13 из 16 российских городов с населением более 1 млн человек стоимость вторичного жилья продолжила расти и после 15 августа. Рекордсменом стала Пермь, где цены менее чем за полтора месяца выросли сразу на 13 тысяч руб. за „квадрат“, то есть на 14%», — сообщается в исследовании аналитиков.
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Перми выросла с 91 тысячи рублей до 104 тысяч рублей. Подорожание связано с повышением спроса, а также повышением ключевой ставки Центробанка. Это подтолкнуло многих пермяков быстрее решать жилищные вопрос и покупать квартиры. Но в ближайшие пару месяцев ожидается остановка роста цен, считают аналитики.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми взлетели цены на новостройки. За три месяца квартиры на первичном рынке подорожали на 2,5%.
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