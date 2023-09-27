В Магнитогорске водитель маршрутки грозился зарезать пассажира. Видео

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Водитель угрожал зарезать пассажира за сделанное замечание Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель маршрутки угрожал зарезать пассажира. Как написали очевидцы в социальным сетях, так водитель отреагировал на замечание в свой адрес по поводу его небезопасного вождения. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что водитель установлен.

«Пассажир сделал замечание водителю, что он разговаривает по телефону всю дорогу. И как он ведет себя на дороге, подрезая всех. Так он таким отборным матом на него попер. Вы прислушайтесь что он говорит: „Я сейчас тебе нож воткну“.», — написали очевидцы на условиях анонимности в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Они отметили, что сделавший замечание водителю мужчина был уже в возрасте и в случае драки не смог бы оказать сопротивления. После серии отборных ругательств водитель высадил пассажира.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что полицейским удалось установить личность водителя. Он опрошен. В настоящее время сотрудники устанавливают объективную картину произошедшего. Также в полиции обратились к горожанам, которые были свидетелями инцидента. Их просят обратиться в полицию.

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В Магнитогорске (Челябинская область) водитель маршрутки угрожал зарезать пассажира. Как написали очевидцы в социальным сетях, так водитель отреагировал на замечание в свой адрес по поводу его небезопасного вождения. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что водитель установлен. «Пассажир сделал замечание водителю, что он разговаривает по телефону всю дорогу. И как он ведет себя на дороге, подрезая всех. Так он таким отборным матом на него попер. Вы прислушайтесь что он говорит: „Я сейчас тебе нож воткну“.», — написали очевидцы на условиях анонимности в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». Они отметили, что сделавший замечание водителю мужчина был уже в возрасте и в случае драки не смог бы оказать сопротивления. После серии отборных ругательств водитель высадил пассажира. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что полицейским удалось установить личность водителя. Он опрошен. В настоящее время сотрудники устанавливают объективную картину произошедшего. Также в полиции обратились к горожанам, которые были свидетелями инцидента. Их просят обратиться в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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