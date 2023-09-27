Водитель угрожал зарезать пассажира за сделанное замечание Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель маршрутки угрожал зарезать пассажира. Как написали очевидцы в социальным сетях, так водитель отреагировал на замечание в свой адрес по поводу его небезопасного вождения. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что водитель установлен.

«Пассажир сделал замечание водителю, что он разговаривает по телефону всю дорогу. И как он ведет себя на дороге, подрезая всех. Так он таким отборным матом на него попер. Вы прислушайтесь что он говорит: „Я сейчас тебе нож воткну“.», — написали очевидцы на условиях анонимности в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Они отметили, что сделавший замечание водителю мужчина был уже в возрасте и в случае драки не смог бы оказать сопротивления. После серии отборных ругательств водитель высадил пассажира.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что полицейским удалось установить личность водителя. Он опрошен. В настоящее время сотрудники устанавливают объективную картину произошедшего. Также в полиции обратились к горожанам, которые были свидетелями инцидента. Их просят обратиться в полицию.