26 сентября 2023

Полицейские задержали курганца, который мастурбировал в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
51-летний курганец, который мастурбировал в автобусе, находится в отделе полиции Фото:

В Кургане задержали мужчину, который мастурбировал в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, где мужчина, находясь в общественном транспорте, обнажил половые органы. Сотрудниками полиции незамедлительно организованы оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в кратчайшие сроки установили и задержали 51-летнего жителя города Кургана», — говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится в отделе полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане заметили извращенца, мастурбировавшего в городском автобусе. Жительница Кургана сообщила, что 26 сентября в автобус № 72 зашел мужчина на остановке «Керамзитный». Через некоторое время он прикрылся портфелем и начал мастурбировать. Возмутительный инцидент женщина сняла на видео.

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В Кургане задержали мужчину, который мастурбировал в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, где мужчина, находясь в общественном транспорте, обнажил половые органы. Сотрудниками полиции незамедлительно организованы оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в кратчайшие сроки установили и задержали 51-летнего жителя города Кургана», — говорится в сообщении. Сейчас мужчина находится в отделе полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в Кургане заметили извращенца, мастурбировавшего в городском автобусе. Жительница Кургана сообщила, что 26 сентября в автобус № 72 зашел мужчина на остановке «Керамзитный». Через некоторое время он прикрылся портфелем и начал мастурбировать. Возмутительный инцидент женщина сняла на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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