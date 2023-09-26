Полицейские задержали курганца, который мастурбировал в автобусе

27 сентября 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

51-летний курганец, который мастурбировал в автобусе, находится в отделе полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане задержали мужчину, который мастурбировал в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, где мужчина, находясь в общественном транспорте, обнажил половые органы. Сотрудниками полиции незамедлительно организованы оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в кратчайшие сроки установили и задержали 51-летнего жителя города Кургана», — говорится в сообщении. Сейчас мужчина находится в отделе полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в Кургане заметили извращенца, мастурбировавшего в городском автобусе. Жительница Кургана сообщила, что 26 сентября в автобус № 72 зашел мужчина на остановке «Керамзитный». Через некоторое время он прикрылся портфелем и начал мастурбировать. Возмутительный инцидент женщина сняла на видео.

В Кургане задержали мужчину, который мастурбировал в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, где мужчина, находясь в общественном транспорте, обнажил половые органы. Сотрудниками полиции незамедлительно организованы оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в кратчайшие сроки установили и задержали 51-летнего жителя города Кургана», — говорится в сообщении. Сейчас мужчина находится в отделе полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в Кургане заметили извращенца, мастурбировавшего в городском автобусе. Жительница Кургана сообщила, что 26 сентября в автобус № 72 зашел мужчина на остановке «Керамзитный». Через некоторое время он прикрылся портфелем и начал мастурбировать. Возмутительный инцидент женщина сняла на видео.