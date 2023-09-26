Полицейские задержали курганца, который мастурбировал в автобусе

В Кургане задержали мужчину, который мастурбировал в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.
«В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, где мужчина, находясь в общественном транспорте, обнажил половые органы. Сотрудниками полиции незамедлительно организованы оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в кратчайшие сроки установили и задержали 51-летнего жителя города Кургана», — говорится в сообщении.
Сейчас мужчина находится в отделе полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане заметили извращенца, мастурбировавшего в городском автобусе. Жительница Кургана сообщила, что 26 сентября в автобус № 72 зашел мужчина на остановке «Керамзитный». Через некоторое время он прикрылся портфелем и начал мастурбировать. Возмутительный инцидент женщина сняла на видео.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.