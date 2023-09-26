26 сентября 2023

В ЯНАО проведут операцию «Жилье» после гибели людей на пожарах. Видео

После гибели людей на пожарах, власти ЯНАО усилят меры профилактики
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ЯНАО и инспекторы МЧС проведут профилактические беседы с жителями Фото:

Власти ЯНАО усилят профилактические меры борьбы с возгораниями в жилых домах. Решение о проведении операции «Жилье» было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством замгубернатора Андрея Гаранина, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«Со 2 октября по 3 ноября пройдет комплекс мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели от них людей во всех муниципальных образованиях округа. Также немаловажным вопросом в рамках обеспечения безопасности жителей Ямала — является установка пожарных извещателей», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

В ходе операции, инспекторы МЧС, а также представители муниципальных и окружных властей будут проводить беседы с жителями домов, напоминая им о правилах пожарной безопасности. Также планируется ускорить программу по установке пожарных извещателей в квартирах, до конца года сигнализацией оборудуют 426 квартир.

Ранее URA.RU рассказало, что 18 сентября в Ноябрьске в результате пожара в жилом доме по адресу Школьная, 3 погибла мама и две дочки. Ночью 27 сентября при пожаре в Салехарде погибло три женщины.

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Власти ЯНАО усилят профилактические меры борьбы с возгораниями в жилых домах. Решение о проведении операции «Жилье» было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством замгубернатора Андрея Гаранина, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Со 2 октября по 3 ноября пройдет комплекс мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели от них людей во всех муниципальных образованиях округа. Также немаловажным вопросом в рамках обеспечения безопасности жителей Ямала — является установка пожарных извещателей», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. В ходе операции, инспекторы МЧС, а также представители муниципальных и окружных властей будут проводить беседы с жителями домов, напоминая им о правилах пожарной безопасности. Также планируется ускорить программу по установке пожарных извещателей в квартирах, до конца года сигнализацией оборудуют 426 квартир. Ранее URA.RU рассказало, что 18 сентября в Ноябрьске в результате пожара в жилом доме по адресу Школьная, 3 погибла мама и две дочки. Ночью 27 сентября при пожаре в Салехарде погибло три женщины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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