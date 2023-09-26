В ЯНАО проведут операцию «Жилье» после гибели людей на пожарах. Видео

После гибели людей на пожарах, власти ЯНАО усилят меры профилактики

27 сентября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО и инспекторы МЧС проведут профилактические беседы с жителями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО усилят профилактические меры борьбы с возгораниями в жилых домах. Решение о проведении операции «Жилье» было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством замгубернатора Андрея Гаранина, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Со 2 октября по 3 ноября пройдет комплекс мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели от них людей во всех муниципальных образованиях округа. Также немаловажным вопросом в рамках обеспечения безопасности жителей Ямала — является установка пожарных извещателей», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. В ходе операции, инспекторы МЧС, а также представители муниципальных и окружных властей будут проводить беседы с жителями домов, напоминая им о правилах пожарной безопасности. Также планируется ускорить программу по установке пожарных извещателей в квартирах, до конца года сигнализацией оборудуют 426 квартир. Ранее URA.RU рассказало, что 18 сентября в Ноябрьске в результате пожара в жилом доме по адресу Школьная, 3 погибла мама и две дочки. Ночью 27 сентября при пожаре в Салехарде погибло три женщины.

Власти ЯНАО усилят профилактические меры борьбы с возгораниями в жилых домах. Решение о проведении операции «Жилье» было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством замгубернатора Андрея Гаранина, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Со 2 октября по 3 ноября пройдет комплекс мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели от них людей во всех муниципальных образованиях округа. Также немаловажным вопросом в рамках обеспечения безопасности жителей Ямала — является установка пожарных извещателей», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. В ходе операции, инспекторы МЧС, а также представители муниципальных и окружных властей будут проводить беседы с жителями домов, напоминая им о правилах пожарной безопасности. Также планируется ускорить программу по установке пожарных извещателей в квартирах, до конца года сигнализацией оборудуют 426 квартир. Ранее URA.RU рассказало, что 18 сентября в Ноябрьске в результате пожара в жилом доме по адресу Школьная, 3 погибла мама и две дочки. Ночью 27 сентября при пожаре в Салехарде погибло три женщины.