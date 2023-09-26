Тюменские таксисты заставляют пассажиров отказываться от поездок

Водители такси «Яндекс. Go» Тюмени не хотят возить пассажиров по тарифу «Вместе»

27 сентября 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Водители «Яндекс. Go» обманывают пассажиров, что заработать больше денег Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменские водители агрегатора такси «Яндекс. Go» делают вид, что не могут найти адрес, чтобы не обслуживать пассажиров по тарифу «Вместе». Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. Он добавил, что таксисты специально приезжают на другие адреса, чтобы заказчик в результате отказался от поездки. «Многие водители не хотят возить пассажиров по тарифу „Вместе“, потому что он считается невыгодным. При этом, пассажиров нужно доставить, как минимум, на два адреса. Схема обмана очень проста: таксист едет в сторону пассажира, но останавливается у другого дома. Который находится на расстоянии 200 — 300 метров от точки, где его ожидает заказчик. Или просто ездит по дворам недалеко от нужного адреса. В пассажиры устают ждать и снимают заказ. А водитель при этом не теряет рейтинг, необходимый для работы. Все просто», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые водители используют для обмана пассажиров VPN-сервисы. «Это тоже распространенное явление. Водитель с помощью специальных программ может изменить свое местоположение на карте и указать, что он уже на нужном адресе. При этом, пассажир его, естественно, не найдет. Потому что фактически таксист в этот момент находится в другом месте», — отметил инсайдер URA.RU. На официальном сайте агрегатора «Яндекс. Go» указано, что тариф «Вместе» подразумевает совместные поездки с попутчиком. «Тариф „Вместе“ — это возможность заказать поездку в такси с другим человеком, которому с вами по пути. Такая поездка будет со скидкой от 5 до 40%. Сначала водитель заедет за вами, потом за попутчиком, или наоборот», — сообщает сайт агрегатора «Яндекс. Go». В компанию «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские водители агрегатора такси «Яндекс. Go» делают вид, что не могут найти адрес, чтобы не обслуживать пассажиров по тарифу «Вместе». Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. Он добавил, что таксисты специально приезжают на другие адреса, чтобы заказчик в результате отказался от поездки. «Многие водители не хотят возить пассажиров по тарифу „Вместе“, потому что он считается невыгодным. При этом, пассажиров нужно доставить, как минимум, на два адреса. Схема обмана очень проста: таксист едет в сторону пассажира, но останавливается у другого дома. Который находится на расстоянии 200 — 300 метров от точки, где его ожидает заказчик. Или просто ездит по дворам недалеко от нужного адреса. В пассажиры устают ждать и снимают заказ. А водитель при этом не теряет рейтинг, необходимый для работы. Все просто», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые водители используют для обмана пассажиров VPN-сервисы. «Это тоже распространенное явление. Водитель с помощью специальных программ может изменить свое местоположение на карте и указать, что он уже на нужном адресе. При этом, пассажир его, естественно, не найдет. Потому что фактически таксист в этот момент находится в другом месте», — отметил инсайдер URA.RU. На официальном сайте агрегатора «Яндекс. Go» указано, что тариф «Вместе» подразумевает совместные поездки с попутчиком. «Тариф „Вместе“ — это возможность заказать поездку в такси с другим человеком, которому с вами по пути. Такая поездка будет со скидкой от 5 до 40%. Сначала водитель заедет за вами, потом за попутчиком, или наоборот», — сообщает сайт агрегатора «Яндекс. Go». В компанию «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.