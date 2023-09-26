В Тюмень завезли ветчину, в которой нашли чуму

В Тюмень поступила ветчина «Вязанка», в партии которой ранее нашли чуму свиней

27 сентября 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Ветчина, в которой может быть вирус чумы, поступила и в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В торговые точки Тюмени поступила большая партия ветчины «Вязанка», производителя «Стародворские колбасы», в которой ранее нашли геном вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщили в «Городской станции по борьбе с болезнями животных». «В продукции „Вязанка ветчина Филейская Столичная“, фасовка 450 гр., выработанная 25.08.2023 (производитель ЗАО „Стародворские колбасы“) выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Согласно сведений из ФГИС „Меркурий“ указанная свиноводческая продукция в больших объемах поступила на предприятия торговли на территории Тюмени», — говорится в письме, которое учреждение направило на предприятия потребительского рынка областной столицы. Как отмечено в документе, данную продукцию необходимо изъять из обращения. Однако предприятия могут сдать пробы в лабораторию, которая установит, есть ли в ветчине возбудитель чумы, и, если нет, подтвердить безопасность товара. «Городская станция по борьбе с болезнями животных» готова оказать содействие в этом вопросе. Как ранее писало URA.RU, в ветчине «Столичная» от бренда «Вязанка» нашли геном вируса африканской чумы свиней. «Зараженную» продукцию нашли в магазинах Якутии, она была изъята.

В торговые точки Тюмени поступила большая партия ветчины «Вязанка», производителя «Стародворские колбасы», в которой ранее нашли геном вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщили в «Городской станции по борьбе с болезнями животных». «В продукции „Вязанка ветчина Филейская Столичная“, фасовка 450 гр., выработанная 25.08.2023 (производитель ЗАО „Стародворские колбасы“) выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Согласно сведений из ФГИС „Меркурий“ указанная свиноводческая продукция в больших объемах поступила на предприятия торговли на территории Тюмени», — говорится в письме, которое учреждение направило на предприятия потребительского рынка областной столицы. Как отмечено в документе, данную продукцию необходимо изъять из обращения. Однако предприятия могут сдать пробы в лабораторию, которая установит, есть ли в ветчине возбудитель чумы, и, если нет, подтвердить безопасность товара. «Городская станция по борьбе с болезнями животных» готова оказать содействие в этом вопросе. Как ранее писало URA.RU, в ветчине «Столичная» от бренда «Вязанка» нашли геном вируса африканской чумы свиней. «Зараженную» продукцию нашли в магазинах Якутии, она была изъята.