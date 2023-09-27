Фармацевты в Екатеринбурге раскрыли новые страны для экспорта российских лекарств

Российские фармацевты начнут поставлять лекарства в азиатские страны

27 сентября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

В списке новых стран — Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Тайланд. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские фармацевты расширяют рынок экспорта своей продукции. В списке новых стран — Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Тайланд. Об этом рассказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов, выступая на всероссийской GMP-конференции по развитию фарминдустрии в Екатеринбурге. «Мы планируем выходить на рынки Юго-Восточной Азии. Сейчас в ближайшей перспективе мы смотрим на рынки Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Тайланда», — рассказал Муратов. Также он объяснил, почему выбрали такое направление: «Это достаточно емкие рынки, опять-таки достаточно большое количество населения, и мы понимаем, каким образом свои продукты там будем коммерциализировать». Кроме того, российские фармацевты ищут способы снижения зависимости от иностранного сырья при производстве лекарств. Для этих целей к разработкам новых препаратов привлекаются в том числе партнеры из Китая.

Российские фармацевты расширяют рынок экспорта своей продукции. В списке новых стран — Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Тайланд. Об этом рассказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов, выступая на всероссийской GMP-конференции по развитию фарминдустрии в Екатеринбурге. «Мы планируем выходить на рынки Юго-Восточной Азии. Сейчас в ближайшей перспективе мы смотрим на рынки Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Тайланда», — рассказал Муратов. Также он объяснил, почему выбрали такое направление: «Это достаточно емкие рынки, опять-таки достаточно большое количество населения, и мы понимаем, каким образом свои продукты там будем коммерциализировать». Кроме того, российские фармацевты ищут способы снижения зависимости от иностранного сырья при производстве лекарств. Для этих целей к разработкам новых препаратов привлекаются в том числе партнеры из Китая.