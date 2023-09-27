Появилось видео крушения в Мали Ил-76, на борту которого могли быть «вагнеровцы»

В сети появилось видео крушения в Мали самолета Ил-76 23 сентября в городе Гао. По одной из версий, на его борту были представители ЧВК «Вагнер».
«Появилась видеозапись инцидента с грузовым самолетом Ил-76ТД в аэропорту Гао в Мали, который произошел в прошедшую субботу», — пишет telegram-канал AviaNews. На кадрах видно, как самолет садится на взлетно-посадочную полосу с перелетом, а после на высокой скорости вылетает за ее пределы. После этого воздушное судно разрушается и загорается.
По данным канала AviaNews, официально самолет принадлежал ВВС Мали. Telegram-канал Grey Zone передает, что на данном борту не было личного состава «Группы Вагнера».
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что В Мали произошло падение самолета Ил-76, предположительно, принадлежащего частной военной компании «Вагнер». Причины аварии не уточняются, рассказал военкор. Воздушное судно загорелось после неудачной попытки зайти на посадку, передает RT.
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