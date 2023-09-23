Военкор Котенок: в Мали рухнул самолет, принадлежащий ЧВК «Вагнер». Фото

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, пожар, самолет
Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Мали, заявил Юрий Котенок Фото:

В Мали произошло падение самолета Ил-76, предположительно, принадлежащего частной военной компании «Вагнер». Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Произошло крушение транспортного самолета Ил-76 в регионе Гао в Мали», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что существуют предположения о принадлежности этого борта ЧВК «Вагнер». Причины аварии не уточняются, заключил военкор.

Место крушения самолета Ил-76 в Мали
Место крушения самолета Ил-76 в Мали
Фото:

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В Мали произошло падение самолета Ил-76, предположительно, принадлежащего частной военной компании «Вагнер». Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. «Произошло крушение транспортного самолета Ил-76 в регионе Гао в Мали», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что существуют предположения о принадлежности этого борта ЧВК «Вагнер». Причины аварии не уточняются, заключил военкор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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