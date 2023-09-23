Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Мали, заявил Юрий Котенок
В Мали произошло падение самолета Ил-76, предположительно, принадлежащего частной военной компании «Вагнер». Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.
«Произошло крушение транспортного самолета Ил-76 в регионе Гао в Мали», — написал Котенок в своем
Место крушения самолета Ил-76 в Мали
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