Омбудсмен ХМАО заставила мэра арендовать вертолет

27 сентября 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Мэру Ханты-Мансийского района Кириллу Минулину пришлось арендовать вертолет, чтобы доставить продукты в Согом (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова при содействии прокуратуры заставила мэра Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина арендовать вертолет. Жители отдаленного поселения Согом пожаловались ей на пустые полки в магазинах и проблемы с поставкой питания в образовательные учреждения, но после отмены грузового рейса Utair новый способ доставки товаров так и не появился. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного. «Действуя в интересах жителей с. п. Согом Ханты-Мансийского района, учитывая длительное непринятие соответствующих мер реагирования со стороны администрации района, Уполномоченный обратилась в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру о проведении проверки. По результатам прокурорской проверки главе района внесено представление об устранении нарушений закона в части непринятия исчерпывающих мер к созданию условий для обеспечения жителей продуктами питания и товарами первой необходимости. Администрацией Ханты-Мансийского района выделены денежные средства на аренду одного вертолета», — прокомментировали в аппарате омбудсмена. Раньше продукты в деревню возил Utair, но затем рейс отменили. Глава поселения пожаловался мэру Ханты-Мансийского района Минулину, но ему не удалось решить проблему в срок. Часть жителей деревни были вынуждены закупаться в соседних поселениях, добираясь туда по зимнику. Однако в Согоме есть жители, которые не могут себе это позволить, в том числе пожилые, маломобильные граждане и инвалиды. В мэрии района омбудсмену пояснили, что с 2023 года полномочия по организации и субсидированию рейсов были переданы в окружной департамент дорожного хозяйства. При этом, само субсидирование департамента не было предусмотрено. Стребкова уточнила, что создание условий для обеспечения поселений в составе муниципального района относится, согласно законодательству, к вопросам местного значения. Поэтому омбудсмен усмотрела в поступке администрации необоснованно длительное бездействие. Как сообщили корреспонденту в аппарате уполномоченного, вопрос по обеспечению жителей деревни Согом продуктами питания и предметами первой необходимости до конца не разрешен. Новый рейс перевозит не более двух тонн продуктов для обеспечения питанием образовательных учреждений. Старый перевозил порядка шести тонн. «Вопрос по бесперебойному обеспечению жителей и детских учреждений Согом продуктами питания остается на контроле органов прокуратуры и Уполномоченного», — добавили в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова при содействии прокуратуры заставила мэра Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина арендовать вертолет. Жители отдаленного поселения Согом пожаловались ей на пустые полки в магазинах и проблемы с поставкой питания в образовательные учреждения, но после отмены грузового рейса Utair новый способ доставки товаров так и не появился. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного. «Действуя в интересах жителей с. п. Согом Ханты-Мансийского района, учитывая длительное непринятие соответствующих мер реагирования со стороны администрации района, Уполномоченный обратилась в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру о проведении проверки. По результатам прокурорской проверки главе района внесено представление об устранении нарушений закона в части непринятия исчерпывающих мер к созданию условий для обеспечения жителей продуктами питания и товарами первой необходимости. Администрацией Ханты-Мансийского района выделены денежные средства на аренду одного вертолета», — прокомментировали в аппарате омбудсмена. Раньше продукты в деревню возил Utair, но затем рейс отменили. Глава поселения пожаловался мэру Ханты-Мансийского района Минулину, но ему не удалось решить проблему в срок. Часть жителей деревни были вынуждены закупаться в соседних поселениях, добираясь туда по зимнику. Однако в Согоме есть жители, которые не могут себе это позволить, в том числе пожилые, маломобильные граждане и инвалиды. В мэрии района омбудсмену пояснили, что с 2023 года полномочия по организации и субсидированию рейсов были переданы в окружной департамент дорожного хозяйства. При этом, само субсидирование департамента не было предусмотрено. Стребкова уточнила, что создание условий для обеспечения поселений в составе муниципального района относится, согласно законодательству, к вопросам местного значения. Поэтому омбудсмен усмотрела в поступке администрации необоснованно длительное бездействие. Как сообщили корреспонденту в аппарате уполномоченного, вопрос по обеспечению жителей деревни Согом продуктами питания и предметами первой необходимости до конца не разрешен. Новый рейс перевозит не более двух тонн продуктов для обеспечения питанием образовательных учреждений. Старый перевозил порядка шести тонн. «Вопрос по бесперебойному обеспечению жителей и детских учреждений Согом продуктами питания остается на контроле органов прокуратуры и Уполномоченного», — добавили в ведомстве.