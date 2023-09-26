В Кургане отопление дали жильцам 357 домов

27 сентября 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

В Кургане продолжают подавать тепло в многоквартирные дома и соцобъекты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отопление в Кургане начали получать жители многоквартирных домов. Информация об этом сообщается на сайте мэрии Кургана. «Запуск отопления в Кургане проходит в штатном режиме. По информации Департамента ЖКХ, на 16:00 часов 27 сентября теплоноситель получают 357 многоквартирных домов», — указано на сайте мэрии. Также сообщается, что запуск отопления продолжается в учреждениях социальной сферы. На сегодня, по информации городской администрации, отопление получают 45 школ, 83 детских садов, 33 больницы и 43 прочих учреждений из социальной категории. Директор ДЖКХ Роман Медведев также отметил, что «процесс запуска отопления является очень сложным и трудоемким», но заявил, что он будет проходить поэтапно в соответствии с установленным графиком. Завершить запуск тепла в дома и соцобъекты представители департамента ЖКХ мэрии Кургана планируют 5 октября. Ранее URA.RU писало, что отопление в домах Кургана начнут давать с 25 сентября и закончат 5 октября. 26 сентября сообщалось, что тепло поступило жителям 115 многоквартирных домов.

Отопление в Кургане начали получать жители многоквартирных домов. Информация об этом сообщается на сайте мэрии Кургана. «Запуск отопления в Кургане проходит в штатном режиме. По информации Департамента ЖКХ, на 16:00 часов 27 сентября теплоноситель получают 357 многоквартирных домов», — указано на сайте мэрии. Также сообщается, что запуск отопления продолжается в учреждениях социальной сферы. На сегодня, по информации городской администрации, отопление получают 45 школ, 83 детских садов, 33 больницы и 43 прочих учреждений из социальной категории. Директор ДЖКХ Роман Медведев также отметил, что «процесс запуска отопления является очень сложным и трудоемким», но заявил, что он будет проходить поэтапно в соответствии с установленным графиком. Завершить запуск тепла в дома и соцобъекты представители департамента ЖКХ мэрии Кургана планируют 5 октября. Ранее URA.RU писало, что отопление в домах Кургана начнут давать с 25 сентября и закончат 5 октября. 26 сентября сообщалось, что тепло поступило жителям 115 многоквартирных домов.