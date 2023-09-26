В Кургане начали подавать отопление в 115 жилых домов. Список

27 сентября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

В Кургане продолжается подача отопления в многоквартирные дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане начали давать отопление в 115 многоквартирных жилых домов. Половина домов уже подтвердили прием теплоносителя, сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте». «26 сентября заполнены трубопроводы тепловых сетей на 115 многоквартирных домов. Обслуживающие организации 59 домов подтвердили прием теплоносителя. В остальных работы по открытию вводной запорной арматуры в домах продолжаются», — сообщили в КГК. Отопление начали подавать по следующим адресам: 1 микрорайон 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

1А микрорайон 2 к.1, 11, 15;

2 микрорайон 28;

3 микрорайон 2, 3, 6, 7, 8, 11А, 12, 12 к.1, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 34А, 37;

5 микрорайон 3, 4, 4А, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 17 корпуса 1, 2, 3, 4; 24, 25, 25 корпуса 1, 2, 3; 30, 35, 35А;

6 микрорайон 3, 5, 6, 6А, 8, 11, 12, 21, 21 к.1, 28, 32;

6А микрорайон 3 к. 1, 4, 4А, 5, 7, 7А, 9, 10;

11 микрорайон 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17;

Алексеева 1, 2, 3, 9, 10;

Калинина 105, 107;

Комиссаров 65, 69А, 71;

Луначарского 100, 102;

Молодежи 78;

Пролетарская 82;

Чкалова 3 к1. Ранее URA.RU писало, что отопление в Кургане дали в 169 жилых домов. Также тепло подали в 193 социальных объекта, включая детские сады, школы, больницы.

В Кургане начали давать отопление в 115 многоквартирных жилых домов. Половина домов уже подтвердили прием теплоносителя, сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте». «26 сентября заполнены трубопроводы тепловых сетей на 115 многоквартирных домов. Обслуживающие организации 59 домов подтвердили прием теплоносителя. В остальных работы по открытию вводной запорной арматуры в домах продолжаются», — сообщили в КГК. Отопление начали подавать по следующим адресам: Ранее URA.RU писало, что отопление в Кургане дали в 169 жилых домов. Также тепло подали в 193 социальных объекта, включая детские сады, школы, больницы.