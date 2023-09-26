В Сургуте полиция, спасая подростка, обнаружила притон

27 сентября 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Полиция выявила притон случайно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте полиция, спасая подростка, обнаружила притон, где спаивали несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Пару дней назад в дежурку поступило сообщение, что какая-то женщина висит вниз головой на балконе 8-го этажа. Сотрудники выехали спасать человека. Но когда они приехали, оказалась, что по данному адресу находится притон, где спаивают несовершеннолетних. Девушка, которая висела вниз головой, оказалась 17 летним подростком в алкогольном опьянении. Она живет по соседству и часто заходит к соседям пропустить стаканчик. Она объяснила, что повисла вниз головой с балкона, потому что ей стало скучно», — сообщил собеседник. Все данные по девушке полиция передала в комиссию по делам несовершеннолетних. Что же касается хозяев квартиры, где подростки распивали спиртное, их ждет уголовное разбирательство. В управлении МВД по ХМАО сообщили, что по данному факту проводится проверка. Деталей озвучивать не стали. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция устроила погоню за пьяным подростком. Госавтоинспекция завела на несовершеннолетнего водителя административное дело по трем статьям.

В Сургуте полиция, спасая подростка, обнаружила притон, где спаивали несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Пару дней назад в дежурку поступило сообщение, что какая-то женщина висит вниз головой на балконе 8-го этажа. Сотрудники выехали спасать человека. Но когда они приехали, оказалась, что по данному адресу находится притон, где спаивают несовершеннолетних. Девушка, которая висела вниз головой, оказалась 17 летним подростком в алкогольном опьянении. Она живет по соседству и часто заходит к соседям пропустить стаканчик. Она объяснила, что повисла вниз головой с балкона, потому что ей стало скучно», — сообщил собеседник. Все данные по девушке полиция передала в комиссию по делам несовершеннолетних. Что же касается хозяев квартиры, где подростки распивали спиртное, их ждет уголовное разбирательство. В управлении МВД по ХМАО сообщили, что по данному факту проводится проверка. Деталей озвучивать не стали. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция устроила погоню за пьяным подростком. Госавтоинспекция завела на несовершеннолетнего водителя административное дело по трем статьям.