В Сургуте полиция, спасая подростка, обнаружила притон, где спаивали несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.
«Пару дней назад в дежурку поступило сообщение, что какая-то женщина висит вниз головой на балконе 8-го этажа. Сотрудники выехали спасать человека. Но когда они приехали, оказалась, что по данному адресу находится притон, где спаивают несовершеннолетних. Девушка, которая висела вниз головой, оказалась 17 летним подростком в алкогольном опьянении. Она живет по соседству и часто заходит к соседям пропустить стаканчик. Она объяснила, что повисла вниз головой с балкона, потому что ей стало скучно», — сообщил собеседник.
Все данные по девушке полиция передала в комиссию по делам несовершеннолетних. Что же касается хозяев квартиры, где подростки распивали спиртное, их ждет уголовное разбирательство. В управлении МВД по ХМАО сообщили, что по данному факту проводится проверка. Деталей озвучивать не стали.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция устроила погоню за пьяным подростком. Госавтоинспекция завела на несовершеннолетнего водителя административное дело по трем статьям.
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