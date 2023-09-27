Копейский застройщик требует взыскать с мэрии более 15 млн рублей

Мэрия Копейска стала стороной судебного разбирательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительная компания из Копейска (Челябинская область) требует взыскать с мэрии муниципалитета более 15 млн рублей. Определение о принятии искового заявления в арбитражный суд региона было вынесено 25 сентября.

«Строительная компания „Камелот“ обратилась в арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к муниципальному образованию Копейского городского округа „Управление строительства“ о взыскании задолженности в размере 15 031 052 рублей 36 копеек», — сообщается в картотеке суда.

17 июня 2022 года управление строительства заключило с «Камелотом» контракт на достройку детского сада по улице Кирова стоимостью более 120 млн рублей. С компанией, начинавшей строительство, контракт был разорван из-за срыва сроков. «Камелот», как и его предшественник, сроки соблюсти не смог, вследствие чего получил претензию со стороны заказчика. Однако в итоге детский сад был сдан и весной 2023 года начал работать.

Строительная компания посчитала, что финансовые обязательства со стороны управления строительства исполнены не в полном объеме, в результате чего и предъявила исковое заявление на 15 миллионов. На момент выхода публикации комментариев по ситуации получить не удалось. В адрес строительной компании и администрации Копейска направлены запросы, ответы на которые будут опубликованы по мере их поступления.